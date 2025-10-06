< sekcia Zahraničie
Sikorski: Poľsko a Fínsko chcú spoločne potláčať ruskú tieňovú flotilu
Doterajšie spoločné kroky mali byť pre Moskvu jasným varovaním.
Autor TASR
Varšava 6. októbra (TASR) - Poľsko a Fínsko sa zamerajú na boj proti takzvanej ruskej tieňovej flotile, ktorou sa Moskva snaží obchádzať sankcie a nebudú tolerovať aktivity ohrozujúce bezpečnosť regiónu. Uviedol to v pondelok po stretnutí s fínskou ministerkou zahraničných vecí Elinou Valtonen jej poľský rezortný partner Radoslaw Sikorski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Sikorski uviedol, že Poľsko a Fínsko spolupracujú pri potláčaní ruských hybridných operácií na svojich východných hraniciach i v Baltskom mori. „Osobitnou oblasťou záujmu je boj proti tieňovej flotile, prostredníctvom ktorej sa Rusko pokúša obchádzať sankcie, pričom vytvára vážne riziko pre environmentálnu a námornú bezpečnosť,“ povedal šéf poľskej diplomacie.
Podľa neho by doterajšie spoločné kroky mali byť pre Moskvu jasným varovaním. „Nebudeme tolerovať obchádzanie sankcií, sabotáže namierené proti našej kritickej infraštruktúre ani vytváranie obrovského rizika ekologickej katastrofy v Baltskom mori,“ zdôraznil Sikorski. Dodal, že podporuje využitie zmrazených ruských štátnych aktív na úverovú pomoc Ukrajine.
Minister pripomenul, že Poľsko chce počas svojho predsedníctva v Rade štátov Baltského mora zlepšiť koordináciu v oblasti ochrany podmorskej infraštruktúry a potláčania tieňovej flotily. Rada podľa neho poskytuje platformu na synchronizáciu krokov krajín regiónu a Európskej únie.
Sikorski tiež ocenil európsku iniciatívu tzv. dronového múru, ako aj plán NATO Eastern Sentry, ktorý označil za prejav solidarity a flexibility Aliancie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
