Sikorski: Poľsko je otvorené rozmiestneniu nemeckých vojakov na území
Poľský minister zároveň poďakoval Nemecku za vlaňajšie vyslanie vojakov na ochranu letiska pri meste Rzeszów na juhovýchode krajiny.
Autor TASR
Paríž 8. januára (TASR) - Varšava je otvorená prípadnému rozmiestneniu nemeckých vojakov na území Poľska v rámci úsilia o zabezpečenie prímeria na Ukrajine. Po rokovaní Weimarského trojuholníka s nemeckým a francúzskym rezortným partnerom to v stredu v Paríži vyhlásil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.
Šéf poľskej diplomacie pripomenul, že nemecké jednotky boli v krajine v uplynulých rokoch opakovane prítomné v rámci rôznych misií Severoatlantickej aliancie (NATO), a preto by pôsobenie príslušníkov Bundeswehru na poľskom území nepredstavovalo nič nové.
Zároveň poukázal na dobre rozvinutú vojenskú spoluprácu medzi oboma krajinami. Počas spoločného cvičenia pred niekoľkými rokmi velil nemecký generál poľskej tankovej brigáde, zatiaľ čo poľský generál stál na čele nemeckej brigády, pripomenul Sikorski.
Poľský minister zároveň poďakoval Nemecku za vlaňajšie vyslanie vojakov na ochranu letiska pri meste Rzeszów na juhovýchode krajiny, ktoré slúži ako kľúčový uzol pre vojenskú a humanitárnu pomoc Ukrajine.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok po prvýkrát otvoril možnosť účasti Bundeswehru na mierových operáciách – nie priamo na území Ukrajiny, ale na území NATO v blízkosti jej hraníc.
Sikorski dodal, že v prípade dosiahnutia prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom a vytvorenia mierovej misie sa viaceré krajiny, medzi ktorými by vedúcu úlohu zohrávalo Francúzsko, už dohodli na prípravných opatreniach v Poľsku. Spresnil, že detailné plánovanie bude nakoniec v kompetencii generálnych štábov zapojených krajín.
Nemecká vláda uviedla, že rokovania v Paríži sa sústredili na vytvorenie pevných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu po prímerí a na príspevok Európy k dlhodobej bezpečnosti.
Formát Weimarského trojuholníka vznikol v roku 1991 ako fórum pre dialóg medzi Nemeckom, Francúzskom a Poľskom na podnet vtedajších ministrov zahraničných vecí týchto krajín. Za Francúzsko sa na rokovaniach v Paríži zúčastnil Jean-Noël Barrot a za Nemecko Johann Wadephul. Okrem situácie na Ukrajine bola ďalšou významnou témou aj hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad Grónskom.
