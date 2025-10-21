< sekcia Zahraničie
Sikorski: Poľsko nemôže vylúčiť zadržanie Putinovho lietadla
Sikorski to povedal v súvislosti s plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinom v Budapešti.
Autor TASR
Varšava 21. októbra (TASR) - Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského poľská vláda nemôže zaručiť, že nezávislý súd nenariadi zadržať lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ak by sa ocitlo v poľskom vzdušnom priestore. Sikorski v utorok pre rádio Rodzina pripomenul, že na Putina je vydaný medzinárodný zatykač za vojnové zločiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Sikorski to povedal v súvislosti s plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinom v Budapešti. Reagoval tak na otázky, či by ruský líder mohol na cestu do Maďarska využiť trasu cez poľský vzdušný priestor, kde platí zákaz letov pre ruské lietadlá. „Nie sme schopní zaručiť, že nezávislý súd nenariadi vláde zadržať takéto lietadlo s cieľom dopraviť podozrivého pred tribunál v Haagu,“ povedal minister.
Podľa Sikorského by sa Putin mohol do Maďarska dostať napríklad cez vzdušný priestor Turecka, Čiernej Hory a Srbska. Zároveň kritizoval Budapešť, že pozýva osobu, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu (ICC). „To, že člen Únie, ešte k tomu viazaný rozhodnutím ICC, pozýva prezidenta Putina, ukazuje, že Maďarsko sa stavia nie ako súčasť Západu, ale medzi Západ a Rusko,“ vyhlásil.
Stretnutie Trumpa a Putina má podľa oznámenia nasledovať po ich telefonáte z minulého týždňa. Trump uviedol, že sa budú snažiť ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)