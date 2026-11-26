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Sikorski: Poľsko potrebuje aj ďalšie obranné prostriedky
Sikorski pripomenul, že NATO už rozhodlo o vyslaní lietadla včasného varovania AWACS do regiónu.
Autor TASR
Varšava 26. novembra (TASR) - Poľsko sa bude usilovať o ďalšiu podporu spojencov z NATO v oblasti ochrany vzdušného priestoru a nemá v úmysle blokovať ruské prístavy v Baltskom mori. Vo štvrtok to oznámil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Sikorski pripomenul, že NATO už rozhodlo o vyslaní lietadla včasného varovania AWACS do regiónu. Zdôraznil však, že Poľsko potrebuje aj ďalšie obranné prostriedky. „Potrebujeme aj ďalšie prostriedky slúžiace na protivzdušnú a protiraketovú obranu, stíhačky na zachytávanie, rakety, protiraketové a protidronové systémy,“ povedal. Šéf poľskej diplomacie verí, že deklarovaná solidarita spojencov sa prejaví aj v konkrétnych krokoch.
Minister sa vyjadril tiež k článku denníka The Wall Street Journal (WSJ) týkajúceho sa rozhovoru fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a nórskeho premiéra Jonasa Gahra Storeho s Vladimirom Putinom, ktorý sa uskutočnil 27. októbra.
Podľa denníka mali lídri uistiť ruského prezidenta, že ich krajiny nemajú v úmysle blokovať ruské prístavy v Baltskom mori v čase mieru. Rozhovor mal slúžiť na zmiernenie napätia súvisiaceho s obavami Moskvy z možnej blokády a zadržiavania tankerov ruskej tieňovej flotily.
WSJ s odvolaním sa na západných úradníkov spájal ruské obavy okrem iného so septembrovým vyjadrením Sikorského. Poľský minister vtedy navrhol, aby NATO uskutočnilo v blízkosti Kaliningradu cvičenia natoľko agresívne, aby sa Putin obával útoku a musel presunúť vojská z Ukrajiny.
Sikorski v reakcii zdôraznil, že Poľsko nemá v úmysle blokovať Baltské more. „Nikto nemá v úmysle nič blokovať a cvičenia na našom vlastnom území sú naším suverénnym právom,“ povedal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Sikorski pripomenul, že NATO už rozhodlo o vyslaní lietadla včasného varovania AWACS do regiónu. Zdôraznil však, že Poľsko potrebuje aj ďalšie obranné prostriedky. „Potrebujeme aj ďalšie prostriedky slúžiace na protivzdušnú a protiraketovú obranu, stíhačky na zachytávanie, rakety, protiraketové a protidronové systémy,“ povedal. Šéf poľskej diplomacie verí, že deklarovaná solidarita spojencov sa prejaví aj v konkrétnych krokoch.
Minister sa vyjadril tiež k článku denníka The Wall Street Journal (WSJ) týkajúceho sa rozhovoru fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a nórskeho premiéra Jonasa Gahra Storeho s Vladimirom Putinom, ktorý sa uskutočnil 27. októbra.
Podľa denníka mali lídri uistiť ruského prezidenta, že ich krajiny nemajú v úmysle blokovať ruské prístavy v Baltskom mori v čase mieru. Rozhovor mal slúžiť na zmiernenie napätia súvisiaceho s obavami Moskvy z možnej blokády a zadržiavania tankerov ruskej tieňovej flotily.
WSJ s odvolaním sa na západných úradníkov spájal ruské obavy okrem iného so septembrovým vyjadrením Sikorského. Poľský minister vtedy navrhol, aby NATO uskutočnilo v blízkosti Kaliningradu cvičenia natoľko agresívne, aby sa Putin obával útoku a musel presunúť vojská z Ukrajiny.
Sikorski v reakcii zdôraznil, že Poľsko nemá v úmysle blokovať Baltské more. „Nikto nemá v úmysle nič blokovať a cvičenia na našom vlastnom území sú naším suverénnym právom,“ povedal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)