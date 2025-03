Sikorski: Poľsko víta nové návrhy na ukončenie vojny na Ukrajine

Varšava 12. marca (TASR) - Poľsko je spokojné s novými návrhmi a iniciatívami na ukončenie ruskej agresie na Ukrajine. Po stretnutí s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom to v stredu vo Varšave vyhlásil šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Po rokovaniach v saudskoarabskej Džidde Ukrajina súhlasila s návrhom 30-dňového prímeria a USA oznámili obnovenie vojenskej pomoci a spravodajskej podpory. Ukrajinský minister zahraničných vecí odtiaľ letel priamo do Varšavy, kde svojho poľského kolegu osobne informoval o výsledkoch rokovaní ako prvého z predstaviteľov krajín EÚ.



Sikorski pripomenul, že ešte pred rokovaniami v Saudskej Arábii konzultoval situáciu so Sybihom a predtým aj s osobitným vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko generálom Keithom Kelloggom.



Počas spoločnej tlačovej konferencie Sybiha vyzdvihol dôležitosť utorkových rokovaní s americkou delegáciou v Džidde. "Výsledky týchto rokovaní sú veľmi významné, takmer historické," vyhlásil Sybiha ktorý poďakoval Poľsku za podporu a uviedol, že Ukrajina si želá ukončenie vojny a spravodlivý mier



Poľský minister tiež informoval, že transporty americkej pomoci cez poľské letisko Jasionka sa vrátili na pôvodnú úroveň.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)