Sikorski: Poľsko zruší súhlas s činnosťou ruského konzulátu v Gdansku
Autor TASR
Varšava 19. novembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na tlačovej konferencii v stredu oznámil, že rozhodol o odobratí súhlasu s fungovaním posledného ruského konzulátu v krajine, ktorý sídli v Gdansku. Zdôraznil, že tento krok nie je celou odpoveďou na nedávne nepriateľské kroky Ruska voči Poľsku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Sikorski pripomenul, že Varšava už viackrát varovala Moskvu pred dôsledkami pokračujúcich nepriateľských aktivít. „Rusko nielenže neupustilo od diverzných útokov na Poľsko, ale tieto útoky eskaluje,“ uviedol minister a útoky na železnicu označil za akt štátneho terorizmu.
O rozhodnutí zatvoriť konzulát má byť ruská strana oficiálne informovaná v priebehu niekoľkých hodín diplomatickou nótou.
Šéf poľskej diplomacie zároveň oznámil, že Poľsko neplánuje prerušiť diplomatické vzťahy s Ruskom. „Neplánujeme prerušiť diplomatické vzťahy, tak ako ich neprerušili ani iné krajiny, na ktorých území došlo k aktom diverzie alebo terorizmu,“ povedal Sikorski. Dodal, že podobné útoky zaznamenali aj iné európske štáty vrátane Británie, Nemecka či Česka.
Minister zároveň informoval, že ešte v stredu večer bude o situácii hovoriť s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a vo štvrtok o nej bude informovať Radu EÚ pre zahraničné veci. Zdôraznil, že odpoveď Poľska na konanie Moskvy nebude len v gescii jeho rezortu, ale zapojí sa do nej aj vláda a bezpečnostné zložky.
