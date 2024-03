Sikorski: Postoj V4 k podpore Ukrajiny sa nezmenil

Praha 21. marca (TASR) - Postoj krajín Vyšehradskej štvorky (V4) k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii sa podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského nezmenil. Šéf poľskej diplomacie to povedal na tlačovej konferencii po štvrtkových rokovaniach ministrov zahraničných vecí krajín V4 v Prahe, uvádza agentúra PAP.



Sikorski novinárom povedal, že počas "živých a úprimných" rokovaní zopakovali všetci ministri zahraničných vecí V4 to, čo povedali už počas Valného zhromaždenia OSN. "Konkrétne to, že ruská invázia je nespravodlivá vojna, je to agresívna vojna a tiež, že Ukrajina má právo na nezávislosť a územnú celistvosť v súlade s medzinárodným právom. A to sa týka aj dohôd o hraniciach podpísaných medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré podpísal (ruský) prezident (Vladimir) Putin," povedal Sikorski.



Slovensko sa domnieva, že mier na Ukrajine možno dosiahnuť len diplomatickou cestou, uviedol na tlačovej konferencii slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár, pripomína PAP.



Sikorski mu oponoval tvrdením, že výzvu na mierové rokovania adresovanú obeti agresie považuje za nevhodnú a podľa jeho slov fakticky znamená výzvu, aby sa obeť útoku vzdala. Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin musí byť na Ukrajine porazený.



Na otázku o možných schôdzkach s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ktorý figuruje na sankčnom zozname EÚ, všetci šéfovia rezortov diplomacie V4 uviedli, že medzi ich krajinami a Moskvou by mali byť zachované diplomatické kanály a mali by sa stretávať aj s ľuďmi, s konaním ktorých hlboko nesúhlasia.



Sikorski v tejto súvislosti povedal, že v minulosti sa s Lavrovom stretol, ale teraz žiadne stretnutia neplánuje. Blanár a jeho maďarský rezortný kolega Péter Szijjártó sa so šéfom ruskej diplomacie stretli nedávno na okraj diplomatického fóra v Turecku.



Sikorski na schôdzke ministrov zahraničných vecí krajín V4 ocenil mnohonárodnú iniciatívu pod vedením Českej republiky zameranú na obstaranie a zaslanie munície na Ukrajinu. "Sme radi, že môžeme prispieť k tejto iniciatíve nielen finančne, ale aj logisticky," povedal.



V tomto smere tak tlmočil rozdielny názor ako Slovensko a Maďarsko, ktoré prostredníctvom šéfov svojich rezortov diplomacie oznámili, že sa k českej iniciatíve nepridajú.