Sikorski pred výročím vstupu Poľska do NATO varoval pred hrozbou Ruska

Varšava 8. marca (TASR) – Západ musí tvárou v tvár ruskej hrozbe pre európsku bezpečnosť podniknúť príslušné kroky, vyhlásil v piatok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Vyplýva to zo správy agentúry PAP, informuje TASR.



"Ak západní politici uverili, že Putinove Rusko sa pre nás stalo existenčnou hrozbou, potom v súlade s tým musíme konať," vyhlásil Sikorski počas prednášky na pôde Varšavskej univerzity, ktorá sa konala iba niekoľko dní pred 25. výročím vstupu Poľska do NATO.



Minister dodal, že je potrebné konať, no nie pre potlesk, ale na zaistenie bezpečnosti vlastných občanov. NATO je podľa neho potrebné posilňovať, nie oslabovať, avšak nie z dôvodu eskaláciu konfliktu, ale na odstrašenie potenciálneho protivníka. Sikorski tiež vyjadril nádej, že jedného dňa sa k aliancii pridá aj Ukrajina.



NATO sa podľa šéfa poľskej diplomacie bude musieť jedného dňa vyrovnať s porazenou Putinovou armádou na východ od hranice Ukrajiny, alebo s víťaznou Putinovou armádou na východnej hranici NATO.



"Dnes sa v tomto bode stretávajú záujmy Poľska a Európy a iba naše skutky rozhodnú o tom, ktorá z týchto možností sa stane skutočnosťou," vyhlásil Sikorski.



"Nadišla hodina skúšky a my všetci nemôžeme sklamať a ani nesklameme," dodal.