Sikorski: Prítomnosť síl NATO na Ukrajine nie je nemysliteľná

Varšava 8. marca (TASR) - Prítomnosť síl NATO na Ukrajine nie je nepredstaviteľná, vyhlásil v piatok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na konferencii v priestoroch poľského parlamentu. Jeho vyjadrenie zverejnilo na sociálnej sieti X poľské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR.



"Prítomnosť zložiek NATO na Ukrajine nie je nemysliteľná. Oceňujem iniciatívu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, pretože ide o to, aby sa bál (ruský prezident Vladimir) Putin, a nie aby sme sa my báli Putina," povedal Sikorski na konferencii.



Francúzsky prezident po februárovej konferencii európskych lídrov v Paríži vyvolal rozruch, keď hypoteticky nevylúčil vyslanie západných vojakov na Ukrajinu, pričom uviedol, že aj keď "nie je na tom zhoda, nič sa nedá vylúčiť".



Neskôr však svoj výrok vysvetlil s tým, že to neznamená úvahu o nasadení jednotiek v blízkej budúcnosti, ale že tým otvára debatu o možnostiach ďalšej podpory Kyjeva. Lídri viacerých krajín vrátane Poľska následne uviedli, že neuvažujú o vyslaní svojich vojakov na Ukrajinu. O možnostiach "asistencie" priamo na Ukrajine hovoril po stretnutí s Macronom tento týždeň aj český prezident Petr Pavel.