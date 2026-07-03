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Sikorski: Putin, vieme čo plánuješ, nerob to
Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že Rusko pokračuje v hybridnej vojne proti západným krajinám prostredníctvom dezinformácií, sabotáží a pokusov o narušenie spojeneckej jednoty.
Autor TASR
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Varšava 3. júla (TASR) - Poľská vláda berie vážne varovania pred možnými ruskými provokáciami proti členským štátom NATO vrátane Poľska. Poľsko podľa ministra zahraničia Radoslawa Sikorskeho pozná plány Vladimíra Putina, uviedol to v piatok na tlačovej konferencii s ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom pred summitom aliancie v Ankare. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že Rusko pokračuje v hybridnej vojne proti západným krajinám prostredníctvom dezinformácií, sabotáží a pokusov o narušenie spojeneckej jednoty. Minister obrany poukázal na verejné vyjadrenia vrchného veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe generála Alexusa Grynkewicha, podľa ktorých môže v horizonte viac než desať mesiacov dôjsť k rozsiahlej provokácii. Dodal, že Poľsko všetky podobné informácie posudzuje s maximálnou vážnosťou.
Minister obrany označil súčasnú bezpečnostnú situáciu za bezprecedentnú a vyzval na jednotu politikov aj spoločnosť. "Je to jednoznačne naša najväčšia a najvážnejšia úloha od skončenia druhej svetovej vojny," povedal. Podľa neho preto vláda investuje do armády, spravodajských služieb a systémov ochrany proti dronom.
Sikorski pripomenul pokusy Ruska vytvárať pred inváziou na Ukrajinu zámienky na vojenskú agresiu prostredníctvom operácií pod falošnou vlajkou. Zároveň vyslal odkaz smerom ku Kremľu. "Náš odkaz Vladimirovi Putinovi je nasledovný: Vieme, čo plánuješ, nerob to," vyhlásil.
Varovania poľských predstaviteľov prišli po medializovaných informáciách o možných ruských plánoch na obmedzenú vojenskú provokáciu voči Poľsku. Podľa portálu Onet, ktoré následne rozobral britský denník The Telegraph, by potenciálnym cieľom mohla byť kritická infraštruktúra napadnutá raketami alebo dronmi. Médiá zároveň uviedli, že Moskva by sa mohla pokúsiť pripísať zodpovednosť za takýto útok Ukrajine.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že Rusko pokračuje v hybridnej vojne proti západným krajinám prostredníctvom dezinformácií, sabotáží a pokusov o narušenie spojeneckej jednoty. Minister obrany poukázal na verejné vyjadrenia vrchného veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe generála Alexusa Grynkewicha, podľa ktorých môže v horizonte viac než desať mesiacov dôjsť k rozsiahlej provokácii. Dodal, že Poľsko všetky podobné informácie posudzuje s maximálnou vážnosťou.
Minister obrany označil súčasnú bezpečnostnú situáciu za bezprecedentnú a vyzval na jednotu politikov aj spoločnosť. "Je to jednoznačne naša najväčšia a najvážnejšia úloha od skončenia druhej svetovej vojny," povedal. Podľa neho preto vláda investuje do armády, spravodajských služieb a systémov ochrany proti dronom.
Sikorski pripomenul pokusy Ruska vytvárať pred inváziou na Ukrajinu zámienky na vojenskú agresiu prostredníctvom operácií pod falošnou vlajkou. Zároveň vyslal odkaz smerom ku Kremľu. "Náš odkaz Vladimirovi Putinovi je nasledovný: Vieme, čo plánuješ, nerob to," vyhlásil.
Varovania poľských predstaviteľov prišli po medializovaných informáciách o možných ruských plánoch na obmedzenú vojenskú provokáciu voči Poľsku. Podľa portálu Onet, ktoré následne rozobral britský denník The Telegraph, by potenciálnym cieľom mohla byť kritická infraštruktúra napadnutá raketami alebo dronmi. Médiá zároveň uviedli, že Moskva by sa mohla pokúsiť pripísať zodpovednosť za takýto útok Ukrajine.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)