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Sikorski: Rusko môže provokovať Poľsko s využitím ukrajinských dronov
Šéf poľskej diplomacie zdôraznil, že Rusko v súčasnosti nemá kapacity na priamy útok proti Severoatlantickej aliancii.
Autor TASR
Washington/Varšava 7. júla (TASR) - Rusko by sa mohlo pokúsiť o provokáciu proti Poľsku s využitím ukrajinských dronov, uviedol poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre televíziu CNN. Verejné upozorňovanie na takéto scenáre podľa neho môže odradiť Moskvu od ich uskutočnenia, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„To, čoho sú schopní, je určitý druh provokácie pod falošnou vlajkou s využitím dronov - možno ukrajinských dronov - a následné predstieranie, že reagujú na náš falošný, neexistujúci útok,“ vyhlásil Sikorski pred začiatkom summitu NATO.
Už skôr reagoval na informácie spojeneckých spravodajských služieb o možnej provokácii Ruska voči Poľsku. "Náš odkaz Vladimirovi Putinovi je nasledovný: Vieme, čo plánuješ, nerob to," vyhlásil.
Šéf poľskej diplomacie zdôraznil, že Rusko v súčasnosti nemá kapacity na priamy útok proti Severoatlantickej aliancii. Nevylúčil však pokusy o provokácie, ktoré by mohli otestovať reakciu členských štátov NATO.
Pripomenul varovania amerických spravodajských služieb v období pred plnoformátovou ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa neho práve zverejnenie informácií o možných provokáciách s úmyslom vytvoriť zámienku na vojnu mohlo Moskvu odradiť od niektorých plánovaných krokov. „Dúfam, že tieto varovania budú znamenať, že Putin nestlačí tlačidlo provokácie,“ povedal.
Minister odmietol pochybnosti o spoľahlivosti Spojených štátov ako spojenca. „Áno, dôverujeme,“ odpovedal na otázku, či Poľsko naďalej dôveruje v americké bezpečnostné garancie. Pripomenul, že na poľskom území pôsobia americké jednotky a Varšava sa usiluje aj o zriadenie novej stálej americkej základne.
Podľa Sikorského možno očakávať ďalšie znižovanie počtu amerických vojakov v Európe. Dodal však, že Spojené štáty od európskych spojencov požadujú väčšie obranné kapacity, pričom naďalej zostávajú kľúčovým partnerom v oblastiach logistiky, spravodajstva a strategickej podpory.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„To, čoho sú schopní, je určitý druh provokácie pod falošnou vlajkou s využitím dronov - možno ukrajinských dronov - a následné predstieranie, že reagujú na náš falošný, neexistujúci útok,“ vyhlásil Sikorski pred začiatkom summitu NATO.
Už skôr reagoval na informácie spojeneckých spravodajských služieb o možnej provokácii Ruska voči Poľsku. "Náš odkaz Vladimirovi Putinovi je nasledovný: Vieme, čo plánuješ, nerob to," vyhlásil.
Šéf poľskej diplomacie zdôraznil, že Rusko v súčasnosti nemá kapacity na priamy útok proti Severoatlantickej aliancii. Nevylúčil však pokusy o provokácie, ktoré by mohli otestovať reakciu členských štátov NATO.
Pripomenul varovania amerických spravodajských služieb v období pred plnoformátovou ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa neho práve zverejnenie informácií o možných provokáciách s úmyslom vytvoriť zámienku na vojnu mohlo Moskvu odradiť od niektorých plánovaných krokov. „Dúfam, že tieto varovania budú znamenať, že Putin nestlačí tlačidlo provokácie,“ povedal.
Minister odmietol pochybnosti o spoľahlivosti Spojených štátov ako spojenca. „Áno, dôverujeme,“ odpovedal na otázku, či Poľsko naďalej dôveruje v americké bezpečnostné garancie. Pripomenul, že na poľskom území pôsobia americké jednotky a Varšava sa usiluje aj o zriadenie novej stálej americkej základne.
Podľa Sikorského možno očakávať ďalšie znižovanie počtu amerických vojakov v Európe. Dodal však, že Spojené štáty od európskych spojencov požadujú väčšie obranné kapacity, pričom naďalej zostávajú kľúčovým partnerom v oblastiach logistiky, spravodajstva a strategickej podpory.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)