Sikorski: Rusko musí pochopiť, že NATO je pripravené na dlhý konflikt

Brusel 4. apríla (TASR) - Rusko musí pochopiť, že Severoatlantická aliancia (NATO) je pripravená na dlhodobý konflikt, uviedol vo štvrtok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Sikorski sa tak vyjadril k myšlienke vytvoriť päťročný balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 100 miliárd eur, ktorý v stredu navrhol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Putin nie je v pozícii, aby túto vojnu vyhral v priebehu niekoľkých mesiacov či dokonca za rok alebo dva," uviedol poľský minister zahraničných vecí na štvrtkovom stretnutí so svojimi kolegami z členských krajín NATO v Bruseli.



"Ako Severoatlantická aliancia sme 20-krát bohatší ako on, ak bude potrebné, môžeme si dovoliť dlhší konflikt," povedal Sikorski.



Balík by podľa Stoltenberga Aliancii poskytol priamejšiu úlohu pri koordinácii dodávok zbraní, munície a vybavenia pre Ukrajinu bojujúcu proti ruskej agresii. "Musíme zaistiť spoľahlivú a predvídateľnú bezpečnostnú pomoc pre Ukrajinu dlhodobo, aby sme sa menej spoliehali na dobrovoľné príspevky a viac na záväzky NATO - menej na krátkodobé ponuky a viac na viacročné prísľuby," uviedol v stredu Stoltenberg.



Poľský minister zahraničných vecí vyjadril tejto iniciatíve podporu. Zároveň priznal, že spojenci naďalej pracujú na hľadaní spoločného stanoviska.



Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO v stredu a vo štvrtok zasadali v Bruseli, kde rokovali o návrhu fondu vo výške 100 miliárd eur, ktorý by mal pre Ukrajinu poskytnúť podporu počas najbližších piatich rokov. Záverečné rozhodnutie má byť prijaté na júlovom summite NATO vo Washingtone.