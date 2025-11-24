< sekcia Zahraničie
Sikorski si predvolal veľvyslanca Izraela pre výroky o Židoch v Poľsku
Premiér Donald Tusk označil vyjadrenie inštitútu Jad Vašem za klamlivé a v rozpore s dejinami.
Autor TASR
Varšava 24. novembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok oznámil, že si predvolal izraelského veľvyslanca v Poľsku v súvislosti s tým, že jeruzalemský inštitút Jad Vašem neopravil podľa neho zavádzajúci príspevok o Poľsku a dejinách holokaustu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Jad Vašem v nedeľu na platforme X uviedol, že „Poľsko bolo prvou krajinou, kde Židov prinútili nosiť odlišujúce označenie.“ Opatrenie pritom v novembri 1939 nariadil Hans Frank, predstaviteľ nacistického Nemecka, ktoré Poľsko v tom okupovalo. Sikorski v nedeľu požiadal Jad Vašem, aby upresnil, že uvedené opatrenie bolo prijaté počas nemeckej okupácie Poľska. Keďže príspevok nebol upravený, minister v pondelok popoludní oznámil, že si predvolal veľvyslanca Izraela.
Premiér Donald Tusk označil vyjadrenie inštitútu Jad Vašem za klamlivé a v rozpore s dejinami. Podľa neho ide o kompromitáciu inštitútu, ktorý by mal byť podľa jeho slov opatrnejší a zodpovednejší pri interpretácii historických faktov.
Kritiku na adresu Jad Vašem vyjadril aj Pamätník a múzeum Auschwitz-Birkenau, ktorý označil príspevok za nepravdivý a skresľujúci históriu. Podľa múzea by inštitúcia mala vedieť, že Poľsko bolo vtedy pod nemeckou okupáciou a práve Nemci vydali a presadzovali toto protižidovské nariadenie. Podobne reagoval aj Inštitút pamäti národa, podľa ktorého neznalosť alebo ignorovanie historických faktov zo strany Jad Vašem nie je hodné takejto inštitúcie.
