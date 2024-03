Sikorski: Slabosť posmeľuje agresorov, sila ich odpudzuje

Varšava 20. marca (TASR) – Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyzval Nemecko a Európu, aby sa ruskej hrozbe postavila ukážkou vojenskej sily. Uviedol to počas rozhovoru pre nemeckú agentúru DPA, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Sikorski počas rozhovoru kritizoval dlhodobý postoj Nemecka k dodávkam zbraní Ukrajine. "Slabosť posmeľuje agresorov, sila ich odpudzuje," vyhlásil poľský minister zahraničia.



Nemecko by podľa Sikorského malo Ukrajine dodať riadené strely Taurus s dlhým doletom. Berlín sa však zdráha urobiť tento krok, pretože by mal zásadný vplyv na schopnosť Ukrajiny brániť sa. Ukrajinské jednotky však už v minulosti využili riadené strely dodané inými krajinami na to, aby prinútili ruskú armádu presunúť svoje logistické centrá ako napríklad sklady munície hlbšie na vlastné územie a ďalej od frontovej línie.



Riadené strely Taurus s doletom až 500 kilometrov by ruské jednotky prinútili presunúť ich ešte ďalej, tvrdí Sikorski.



Poľský minister zahraničia uznal, že Nemecko je v absolútnych číslach najväčším európskym dodávateľom zbraní Ukrajine, zároveň však svojho západného suseda kritizoval za rozhodnutia v dodávkach zbraní. Uznal, že Berlín môže mať historické dôvody, ktoré ho môžu znervózňovať, dodal však, že by ocenil urýchlenie rozhodovania.



"Nemecko možno má pocit, že má viac času na reakciu, pretože medzi ním a ruskou agresiou leží Poľsko. Ak však Putin bude skutočne taký agresívny, ako si niektorí z nás myslia, potom by ste mali opätovne zvážiť svoju bezpečnostnú situáciu. V ruskej enkláve okolo Kaliningradu sú rozostavené strely Iskander s jadrovými hlavicami," dodal Sikorski s tým, že dokážu doletieť až do Berlína.