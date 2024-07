Sikorski: Ukrajina bude môcť vstúpiť do NATO až po skončení vojny

Washington 10. júla (TASR) - Medzi členskými krajinami Severoatlantickej aliancie prevláda široká zhoda v tom, že Ukrajina bude môcť vstúpiť do NATO až po skončení vojny. Uviedol to v utorok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, píše TASR podľa správy agentúry PAP.



"Zdá sa, že existuje presvedčenie, že Ukrajina bude môcť vstúpiť do (Severoatlantickej) aliancie, keď sa vojna skončí... Nič nie je menej bezpečné ako bezpečnostné záruky, ktorým sa nedá veriť," povedal Sikorski počas summitu NATO vo Washingtone.



Šéf poľskej diplomacie hovoril aj o možnosti zostreľovania ruských rakiet, ktoré predstavujú hrozbu pre Poľsko. O podniknutí takýchto krokov podľa neho prebiehajú medzi spojencami rozhovory.



Sikorski sa vyjadril tiež k nedávnej návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána na Ukrajine, v Rusku a Číne. Tvrdí, že Orbán na svojich zahraničných cestách zastupoval len postoje Maďarska.



Poľský minister zahraničných vecí tiež pripomenul, že Budapešť už rok blokuje dva miliardy zlotých (470 miliónov eur) z refundácie za vojenskú techniku, ktorú Poľsko dodalo Ukrajine. Tento krok maďarskej vlády označil za "nepriateľský", informovala poľská televízna stanica Polsat News.