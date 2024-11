Sikorski: Štáty EÚ sú pripravené prevziať bremeno podpory Ukrajine

Varšava 19. novembra (TASR) - Najväčšie členské štáty Európskej únie sú pripravené poskytnúť vojenskú a finančnú pomoc Ukrajine v prípade, že Spojené štáty túto podporu znížia, vyhlásil v utorok vo Varšave šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski po stretnutí s náprotivkami z Nemecka, Francúzska, Británie, Španielska a Talianska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Diplomati sa v poľskej metropole zišli v deň, keď ruská invázia na Ukrajinu pokračuje už 1000. dňom. Podľa Sikorského okrem iného diskutovali o možnosti zvýšiť podporu Ukrajine.



"S uznaním beriem na vedomie pripravenosť najväčších krajín Európskej únie prevziať bremeno vojenskej a finančnej podpory Ukrajine v kontexte možného zníženia účasti USA," uviedol Sikorski.



"Zhodli sme sa, že v záujme ochrany našej bezpečnosti a zachovania našich schopností vojenského odstrašenia musíme ďalej posilňovať európsky pilier v Severoatlantickej aliancii (NATO)," povedala šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková. Podľa nej preto šestica krajín plánuje investovať viac než dve percentá HDP do obrany.



V spoločnom vyhlásení zverejnenom po schôdzke takisto potvrdili "trvalú úlohu silného a jednoteného NATO ako základu európskej obrany a bezpečnosti". Baerbocková vyhlásila, že je potrebné byť pripravený urobiť všetko pre mier v Európe.



"Stupňujúce sa hybridné aktivity Moskvy proti krajinám NATO a EÚ sú svojou rozmanitosťou a rozsahom bezprecedentné a predstavujú významné bezpečnostné riziko," píše sa vo vyhlásení. Rusko podľa nich systematicky útočí na európsku bezpečnostnú architektúru.



Sikorski varoval, že ak Rusko neprestane so sabotážami, Poľsko zatvorí aj zvyšné ruské konzuláty na svojom území. Pripomenul, že ešte v októbri nechal zatvoriť ruský generálny konzulát v Poznani.



Baerbocková komentovala aj poškodenie dvoch optických káblov v Baltskom mori - medzi Fínskom a Nemeckom a Litvou a Švédskom. Podľa jej slov nemôže ísť o náhodu, ak sa vezmú do úvahy ďalšie hybridné hrozby prichádzajúce z Ruska.



"Teraz to zažívame aj v Nemecku... - s kybernetickými útokmi, sledovaním kritickej infraštruktúry, náhlymi výbuchmi balíkov pri preprave v lietadlách a včera pri incidente s dátovým káblom medzi Fínskom a Nemeckom, ktorý pravdepodobne zasiahol aj Švédsko," poznamenala nemecká ministerka.