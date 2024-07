Sikorski: Tisíce Ukrajincov sa v Poľsku hlásia do Ukrajinskej légie

Varšava 11. júla (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí sa už v Poľsku registrovalo do Ukrajinskej légie, novej dobrovoľníckej vojenskej jednotky určenej pre občanov Ukrajiny žijúcich v zahraničí. Oznámil to vo štvrtok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"V Poľsku začíname pripravovať prvý ukrajinský oddiel zložený z dobrovoľníkov. Máme (v Poľsku) až milión občanov Ukrajiny oboch pohlaví a niekoľko tisíc z nich sa už zaregistrovalo, aby sa zúčastnili," uviedol Sikorski na verejnom fóre NATO, ktoré sa koná pri príležitosti summitu Severoatlantickej aliancie vo Washingtone.



"Mnohí z nich chcú skutočne slúžiť a nahradiť svojich krajanov (na fronte), no hovoria, že nechcú byť poslaní do boja bez riadneho výcviku a výbavy," povedal Sikorski s tým, že Poľsko im toto zabezpečí.



Varšava podľa Sikorského okrem toho občanom Ukrajiny, ktorí sa do légie prihlásia, zaručí aj právo na návrat do Poľska po ich návrate z frontu. "Ak by to urobila každá európska krajina, Ukrajina by mala niekoľko takýchto oddielov," povedal minister.



Šéf poľského Národného bezpečnostného úradu Jacek Siewiera v stredu v rozhovore pre agentúru AP vyjadril nádej, že nové výcvikové stredisko spojených síl NATO v poľskom meste Bydgoszcz pomôže s prípravou Ukrajincov žijúcich v zahraničí do boja s Ruskom.



Viac ako dva roky vojny vyčerpali ľudské zdroje Ukrajiny. Ukrajinské ozbrojené sily tak založili Ukrajinskú légiu s cieľom prilákať do armády mužov v odvodovom veku. Zameraná je na ukrajinských mužov žijúcich v Európe, najmä v Nemecku a Poľsku, v ktorom sa zdržiava najväčšie množstvo ukrajinských utečencov. Príslušníci novej légie absolvujú tréning v Poľsku a pridelia im najlepšie vybavenie od západných spojencov, uviedol ukrajinský minister obrany Rustem Umerov.



Ukrajina tento rok prijala viacero opatrení, ktorými sa snaží mužov žijúcich v zahraničí presvedčiť, aby sa vrátili do vlasti a vstúpili do armády. Okrem motivujúcich opatrení, akým je Ukrajinská légia, prijal Kyjev aj reštriktívne kroky.