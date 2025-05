Sikorski: USA s Európou sú v manželstve z rozumu

Poznaň 14. mája (TASR) - USA majú romániky s inými časťami sveta, ale s Európou sú v manželstve. Vyhlásil to v stredu počas konferencie Impact v Poznani poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Zdôraznil, že ide o manželstvo z rozumu, v ktorom sa obe strany navzájom potrebujú. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Sikorski reagoval na otázky o vývoji vzťahov medzi Európou a Spojenými štátmi, ktoré sa po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA skomplikovali. Minister uviedol, že v oblasti obchodu je nutná dohoda a poukázal na význam Európy ako spoľahlivého spojenca USA v globálnych súpereniach. „Ak chcú USA vyhrať súperenie s Čínou, potrebujú spojencov, a my sme najlepšími, najúčinnejšími spojencami,“ povedal Sikorski.



Poukázal na to, že krajiny NATO s výnimkou USA od prvej Trumpovej administratívy zdvojnásobili svoje výdavky na obranu. Dodal, že ak ostatné európske štáty urobia pomerne toľko ako Poľsko, dokážu čeliť Rusku aj samostatne a zároveň si získať rešpekt vo Washingtone.



V súvislosti s júnovým summitom NATO v Haagu Sikorski uviedol, že každá americká administratíva sa musí nanovo učiť chápať Rusko a Európu. Vyjadril presvedčenie, že do termínu summitu sa tak stane a americká angažovanosť v NATO bude potvrdená. Pripomenul, že Európa musí sama ukázať väčšiu iniciatívu a že požiadavky USA na vyššie výdavky na obranu boli vypočuté.



Očakáva sa, že na summite v dňoch 24. až 25. júna sa členské štáty NATO zaviažu zvýšiť obranné výdavky, ktoré v súčasnosti podľa dohody z roku 2014 predstavujú dve percentá HDP. Trump požaduje ich zvýšenie až na päť percent HDP.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)