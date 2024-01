Sikorski varoval Berlín pred ruskými jadrovými zbraňami v Kaliningrade

Varšava 30. januára (TASR) – Ruské jadrové zbrane v Kaliningradskej oblasti by mohli doletieť až do Berlína. Uviedol to poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), informuje TASR podľa agentúry PAP.



"Putin sa vyhrážal Poľsku, Lotyšsku a Fínsku," vyhlásil Sikorski. "Vždy, keď sa vyhráža nejakej krajine, myslí to vážne, no až príliš často sme to brali na ľahkú váhu. V Bielorusku sú ruské tanky a teraz tam Moskva poslala aj jadrové zbrane. Jadrové zbrane na raketách Iskander v okolí Kaliningradu dokážu doletieť do Berlína. Vždy ma prekvapuje, že sa to v Nemecku nerieši," dodal poľský minister.



Západ je ekonomicky 20-násobne silnejší než Rusko, ktoré vedie v množstve produkovaných zbraní, varoval Sikorski. Vyzval preto na mobilizáciu kapacít a vystríhal pred ukončením vojenskej pomoci, ktorú USA poskytujú Ukrajine. V takom prípade by Európa čelila dileme – zdvojnásobiť úsilie a nahradiť Spojené štáty v dodávkach zbraní, alebo nechať Putina, aby Ukrajinu porazil. Ocenil však zvýšenie podpory zo strany Berlína.



Západ sa po konci studenej vojny v roku 1989 odzbrojil a obmedzil zbrojársku výrobu. Teraz sa to zmenilo a robia sa správne kroky, no je potrebné konať rýchlo, pretože Ukrajina je pod tlakom, dodal Sikorski.



Hrozby bývalej vlády o ukončení vyzbrojovania Ukrajiny poľskými zbraňami označil ako rozpor medzi jej vyhláseniami a skutkami. Podľa Sikorského bude pomoc pokračovať a Poľsko hľadá spôsob, ako ju zvýšiť.



Poľský vynakladá na obranu 40 miliárd eur, polovica z tejto sumy ide na nákup nového vojenského vybavenia, dodal Sikorski. Poľsko aj EÚ si z USA podľa neho objednali zbrane v hodnote niekoľkých desiatok miliárd eur, "aby sme odstrašili agresívneho diktátora," uzavrel.