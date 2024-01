Poľský minister: Víťazstvo Ruska na Ukrajine by bolo katastrofou

Varšava 9. januára (TASR) – Víťazstvo ruského prezidenta Vladimira Putina vo vojne proti Ukrajine by nebolo katastrofou iba pre Kyjev, ale aj pre susedné krajiny, Európu a "celý systém amerických spojenectiev", vyhlásil v rozhovore pre americkú televíziu CNN poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Sikorski počas televízneho rozhovoru odvysielaného v pondelok apeloval na americký Kongres, aby čo najskôr prijal legislatívu umožňujúcu pokračovanie finančnej pomoci pre ukrajinskú armádu.



Poľský minister poďakoval americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi za to, že Ukrajine prišiel na pomoc, keď to najviac potrebovala. "Odolávame agresívnemu diktátorovi, ktorý sa usiluje o vytvorenie európskeho impéria, čo je už dávno prekonaný koncept," dodal.



Minister označil Ukrajinu za "medzinárodne uznávanú obeť" a dodal, že následky obsadenia Ukrajiny Putinom by boli katastrofálne.



"Ukrajinci musia dostať nástroje potrebné na splnenie úlohy," vyhlásil Sikorski. "A plnia ju mimoriadne dobre, pretože zničili polovicu ruských ozbrojených síl a potrebovali na to iba niekoľko percent z rozpočtu amerického ministerstva obrany," dodal.



"Cena odstrašenia Putina po dobytí Ukrajiny by bola výrazne, výrazne vyššia, ako sú aktuálne náklady na zásobovanie Ukrajincov. Nalieham preto na amerických zákonodarcov, aby schválili zákon, ktorý im umožní brániť sa," uzavrel Sikorski.