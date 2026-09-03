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Sikorski:40% ruských diplomatov v EÚ spolupracuje so špionážnou sieťou
Sikorski zároveň vyzval členské krajiny EÚ na obmedzenie pohybu ruských diplomatov a na zníženie počtu víz vydávaných ruským občanom.
Autor TASR
Weimar 3. septembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vo štvrtok označil Rusko za jednu z najvážnejších hrozieb pre bezpečnosť Európy i celého svetového poriadku a vyzval na sprísnenie opatrení voči ruským diplomatom a občanom. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii pri príležitosti 35. výročia vzniku Weimarského trojuholníka, ktorý združuje Poľsko, Nemecko a Francúzsko. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Putinovo Rusko zostáva jednou z najvážnejších hrozieb bezpečnosti nielen pre Európu, ale pre celý svetový poriadok. Jeho cieľom je trvalé zničenie európskej bezpečnostnej architektúry a vytvorenie medzinárodných vzťahov založených na dominancii, nie na spolupráci,“ povedal. Šéf poľskej diplomacie poukázal na to, že Poľsko podporuje Ukrajinu a spolu s Nemeckom a Francúzskom považuje jej suverenitu za podmienku bezpečnosti Európy.
Podľa Sikorského Poľsko v súvislosti s ruskými útokmi a sabotážami postupne zatváralo ruské konzuláty. „Za každým podpálením alebo pokusom vyhodiť do vzduchu idúci vlak na násype, pri ktorom len vďaka ruskej neschopnosti nezahynuli ľudia, som zatvoril jeden ruský konzulát. Len mi už došli konzuláty, ktoré by som mohol zatvoriť,“ uviedol.
Sikorski zároveň vyzval členské krajiny EÚ na obmedzenie pohybu ruských diplomatov a na zníženie počtu víz vydávaných ruským občanom. Podľa jeho odhadu je v EÚ viac ako 2000 ruských diplomatov a najmenej 40 percent z nich vykonáva úlohy nezlučiteľné s diplomatickým statusom. Zabezpečujú podľa neho činnosť špionážnej siete, ktorá má na svedomí teroristické útoky v európskych krajinách. „Rusko sa pokúša zničiť Európsku úniu zvnútra, nemalo by využívať výhody voľného pohybu,“ zdôraznil.
Poľský minister tiež vyhlásil, že súčasnú úroveň obmedzení vstupu Rusov do EÚ nepovažuje za dostatočnú. Navrhol, aby členské štáty vyžadovali biometrické pasy a nepovoľovali vstup bývalým ruským vojakom bojujúcim na Ukrajine. Podľa neho by to mohlo sťažiť vstup ruských diverzantov a špiónov pod falošnou identitou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Putinovo Rusko zostáva jednou z najvážnejších hrozieb bezpečnosti nielen pre Európu, ale pre celý svetový poriadok. Jeho cieľom je trvalé zničenie európskej bezpečnostnej architektúry a vytvorenie medzinárodných vzťahov založených na dominancii, nie na spolupráci,“ povedal. Šéf poľskej diplomacie poukázal na to, že Poľsko podporuje Ukrajinu a spolu s Nemeckom a Francúzskom považuje jej suverenitu za podmienku bezpečnosti Európy.
Podľa Sikorského Poľsko v súvislosti s ruskými útokmi a sabotážami postupne zatváralo ruské konzuláty. „Za každým podpálením alebo pokusom vyhodiť do vzduchu idúci vlak na násype, pri ktorom len vďaka ruskej neschopnosti nezahynuli ľudia, som zatvoril jeden ruský konzulát. Len mi už došli konzuláty, ktoré by som mohol zatvoriť,“ uviedol.
Sikorski zároveň vyzval členské krajiny EÚ na obmedzenie pohybu ruských diplomatov a na zníženie počtu víz vydávaných ruským občanom. Podľa jeho odhadu je v EÚ viac ako 2000 ruských diplomatov a najmenej 40 percent z nich vykonáva úlohy nezlučiteľné s diplomatickým statusom. Zabezpečujú podľa neho činnosť špionážnej siete, ktorá má na svedomí teroristické útoky v európskych krajinách. „Rusko sa pokúša zničiť Európsku úniu zvnútra, nemalo by využívať výhody voľného pohybu,“ zdôraznil.
Poľský minister tiež vyhlásil, že súčasnú úroveň obmedzení vstupu Rusov do EÚ nepovažuje za dostatočnú. Navrhol, aby členské štáty vyžadovali biometrické pasy a nepovoľovali vstup bývalým ruským vojakom bojujúcim na Ukrajine. Podľa neho by to mohlo sťažiť vstup ruských diverzantov a špiónov pod falošnou identitou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)