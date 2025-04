Silná hmla v okolí Prahy komplikovala dopravu

Praha 16. apríla (TASR) - Silná hmla a znížená viditeľnosť v okolí Prahy spôsobili v stredu dopoludnia dopravné komplikácie. Na diaľnici D6 sa podľa stanice ČT24 zrazilo 11 áut, zranil sa pri tom jeden človek. Pre zlú viditeľnosť bola na niekoľko hodín prerušená aj premávka na Letisku Václava Havla a všetky ranné spoje majú meškania. Na sociálnej sieti X to uviedlo pražské letisko, informuje spravodajkyňa TASR.



Letisko ráno informovalo o tom, že pre zníženú viditeľnosť odložilo všetky prílety aj odlety. Aktuálne je už premávka obnovená. Pre silnú hmlu 24 príletov odklonili na okolité letiská, šesť letov bolo zrušených. Všetky ranné spoje sú podľa letiska oneskorené.



Situáciu skomplikovalo aj to, že hlavná vzletová a pristávacia dráha prechádza od začiatku apríla modernizáciou a bude uzavretá až do polovice augusta. Premávka je preto odklonená na vedľajšiu dráhu, ktorá však podľa ČT24 nie je na zhoršenú viditeľnosť tak dobre vybavená.



Silná hmla podľa polície zrejme prispela aj k vzniku hromadnej nehody na diaľnici D6 pri Hostiviciach, kde do seba postupne narazilo 11 áut. Podľa hasičov sa nikto vážne nezranil, jeden človek bol transportovaný do nemocnice na vyšetrenie. Na mieste nehody sa vytvorili dlhé kolóny, dopravné obmedzenia tam trvali niekoľko hodín. Aktuálne sú už minimálne.