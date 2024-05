Vyčínanie počasia v Brazílii: Hlásia obete aj nezvestných

Rio de Janeiro 2. mája (TASR) - Najmenej desať obetí si vyžiadali silné búrky a následné povodne v brazílskom štáte Rio Grande do Sul na juhu krajiny. Nezvestných je 21 ľudí, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Záplavy v štáte Rio Grande do Sul vyhnali z domovov približne 3300 ľudí, mnohí našli útočisko v dočasných prístreškoch. Viaceré obce sú úplne odrezané od sveta, keďže vytrvalé dažde a povodne zničili viaceré mosty a zaplavili cesty.



Guvernér štátu Rio Grande do Sul Eduardo Leite povedal, že ide o najhoršiu prírodnú katastrofu v histórii regiónu.



"Obraciam sa na obyvateľov štátu Rio Grande do Sul, ktorí sa nachádzajú v najviac postihnutých oblastiach: nájdite si bezpečné miesta. Máme problémy so záchranou ľudí, pretože dážď neprestáva a bráni lietadlám v prevádzke," napísal na sociálnej sieti. Miestne úrady varovali aj pred rizikom zosuvov pôdy.



Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva uviedol, že vo štvrtok navštívi oblasť, aby "preveril situáciu". Oznámil tiež, že federálna vláda posiela pomoc pri odstraňovaní následkov katastrofy, ktorá je podľa neho dôsledkom klimatických zmien.



Povodne zasiahli štát Rio Grande do Sul aj vlani v septembri, keď zahynulo najmenej 42 osôb.