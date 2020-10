Silné búrky vo Vietname si vyžiadali 18 obetí

Hanoj 12. októbra (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo vo Vietname dôsledkom tropických depresií, ktoré od utorka minulého týždňa sužujú najmä strednú časť krajiny. Štrnásť osôb je nezvestných a úrady varujú pred ďalšou búrkou. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Vietnamský ústredný výbor pre zvládanie prírodných katastrof eviduje, že 15 úmrtí a desať nezvestných je z pobrežných oblastí v strede krajiny. Rozbúrené more potopilo osem lodí a usmrtili troch ľudí, pričom štyria sú nezvestní.



Miestne úrady z rizikových oblastí evakuovali takmer 50.000 ľudí. Populárne turistické mesto Hoi An je úplne zaplavené. Stredný Vietnam sužujú silné prehánky; v niektorých oblastiach napršalo za ostatný týždeň až 1200 milimetrov dažďa, uvádza tamojší hydrometeorolgický ústav.



Prívalové dažde zaplavili dovedna viac ako 26.000 domov a 70 škôl. Rozsiahle potopy zničili 382 domov a poškodili ďalších 110.000.



Vietnamu hrozia v najbližších dňoch ďalšie záplavy a zosuny pôdy. Krajinu má totiž zasiahnuť ďalšia tropická tlaková níž, ktorá môže prerásť do tropickej búrky, varujú tamojšie úrady.