Silné dažde a povodne na juhu Číny si vyžiadali najmenej štyri obete

Peking 22. apríla (TASR) - Najmenej štyria ľudia zahynuli a ďalších desať je nezvestných po prudkých lejakoch a následných povodniach na juhu Číny. Uviedli to v pondelok čínske štátne médiá, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Traja ľudia prišli o život v meste Čao-čching a jeden záchranár zahynul v meste Šao-kuan, napísala čínska štátna tlačová agentúra Sinchua. Kedy a ako zomreli však nešpecifikovala. Obe mestá ležia v provincii Kuang-tung a patria medzi najviac postihnuté oblasti prívalovými dažďami, ktoré juh Číny sužujú od konca minulého týždňa.



Zábery čínskej štátnej televízie CCTV ukazovali, ako záchranári na gumených člnoch evakuujú obyvateľov zaplavených obytných štvrtí. Do pondelka sa im v provincii Kuang-tung podarilo evakuovať 110.000 ľudí, zatiaľ čo ďalších 25.800 osôb našlo útočisko v núdzových prístreškoch, informovala Sinchua.



Administratíva v Kantone, hlavnom meste provincie, uviedla, že v meste za apríl úhrn zrážok dosiahol 60,9 cm, čo je najviac od začiatku meraní v roku 1959.



Čínske meteorologické úrady predĺžili výstrahy pred výdatnými lejakmi pre provincie Kuang-tung a Fu-ťien na juhu Číny do utorka večer. Dažde a následne povodne zasiahli aj provinciu Ťiang-si, kde úrady evakuovali 459 ľudí.