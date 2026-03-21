Sobota 21. marec 2026Meniny má Blahoslav
Silné dažde a vietor spôsobili škody na Kanárskych ostrovoch

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Santa Cruz de Tenerife 21. marca (TASR) – Značné škody spôsobila na turistami obľúbených Kanárskych ostrovoch tlaková níž Therese, ktorá tam v uplynulých dňoch priniesla víchrice, silné dažde a obrovské vlny. Španielske médiá informovali v sobotu o zaplavení nízko položených oblastí, vyvrátených stromoch, zosuvoch pôdy a poškodených nábrežných promenádach, píše TASR podľa agentúry DPA.

Na niektorých miestach zaznamenali v priebehu niekoľkých dní dvojnásobok ročného priemerného úhrnu zrážok. Správy o obetiach sa neobjavili.

Úrady obyvateľov ostrovov už od stredy v sérii výstrah vyzvali, aby zostávali doma, ak to je možné. Školy a materské školy boli zatvorené, festivaly a všetky väčšie zhromaždenia zrušili.

Napriek škodám sa mnoho ľudí podľa médií tešilo, že dažde naplnili vodné nádrže v oblasti sužovanej suchom. V obci San Nicolás na ostrove Gran Canaria sa dokonca rozozvučali kostolné zvony, pretože tri väčšie nádrže v regióne boli plné až tak, že pretekali. Podľa denníka Canarias7 je zavlažovanie poľnohospodárskych plôch zabezpečené na niekoľko rokov.

Očakáva sa, že víchor a búrky sa utíšia postupne v priebehu nedele.
