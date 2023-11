Dažde a záplavy v Keni a Somálsku si vyžiadali najmenej 40 životov

Nairobi 7. novembra (TASR) - Najmenej 40 ľudí prišlo o život v dôsledku silných dažďov a prívalových povodní v Keni a Somálsku. Ďalšie desaťtisíce obyvateľov museli opustiť svoje domovy. Oznámili to v pondelok humanitárne organizácie, ktoré v tejto oblasti pôsobia, informuje TASR podľa správy AP.



Somálska vláda vyhlásila v krajine výnimočný stav po tom, ako si tam extrémne prejavy počasia vyžiadali už prinajmenšom 25 životov, a tiež množstvo zničených domov, ciest či mostov. Záplavy odrezali od sveta približne 2400 obyvateľov v okrese Luuq v regióne Jubaland na juhu Somálska, ku ktorým sa pokúšajú dostať záchranári.



Úrad Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) varoval pred vysokým rizikom záplav pozdĺž riek Juba a Shabelle. Zároveň vyzval na evakuáciu ľudí žijúcich pozdĺž celého jedného úseku rieky Juba.



Somálske úrady momentálne takúto evakuáciu pripravujú, a to vyslaním lietadla aj člnov do zasiahnutej oblasti. Očakávajú pritom, že rozsah povodní sa v nadchádzajúcich dňoch ešte zväčší. AP pripomína, že silné dažde nasledujú po štvorročnom období sucha, ktoré priviedlo Somálsko na pokraj hladomoru.



V susednej Keni intenzívne prší od piatka. Extrémne počasie si tam podľa údajov miestneho Červeného kríža vyžiadalo už 15 obetí na životoch, pričom najviac postihnuté je pobrežné mesto Mombasa a tiež okresy Mandera a Wajir na severovýchode krajiny.



Prívalové povodne zničili v tejto východoafrickej krajine do nedele už vyše 240 hektárov poľnohospodárskej pôdy a vyžiadali si aj životy 1067 kusov dobytka, informovala miestna pobočka Červeného kríža.



Kenskí meteorológovia od septembra varovali, že počas krátkeho obdobia dažďov očakávaného od októbra do decembra budú dažde silnejšie než obvykle. Prezident William Ruto však tieto predpovede spochybňoval a tvrdil, že k ničivým záplavám nedôjde.



Silné dažde a záplavy hlásili aj z etiópskeho zväzového štátu Somálsko, kde museli tisícky ľudí opustiť svoje domovy, keď im zaplavilo obydlia a pôdu.