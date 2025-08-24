Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Silné dažde a záplavy v strednom Mexiku si vyžiadali dve obete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vedci silné výkyvy počasia pripisujú klimatickým zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou.

Autor TASR
Mexico City 24. augusta (TASR) - V strednom Mexiku doteraz zomreli dvaja ľudia v dôsledku záplav po silných dažďoch. Uviedli to v sobotu miestne úrady, pričom silné lejaky naďalej bičujú časti krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

V meste Querétaro boli krátko pred polnocou v piatok nájdené dve telá „odnesené dažďovou vodou“, uvádza sa v správe civilnej ochrany. Querétaro v sobotu čelilo silným dažďom a následné škody prinútili federálne úrady zaviesť tam vojenský núdzový plán.

V Mexico City bola pre lejaky v sobotu krátko zastavená prevádzka na medzinárodnom letisku Benita Juáreza, jednom z najrušnejších v Latinskej Amerike. Záplavy jeho prevádzku narušili aj začiatkom tohto mesiaca.

Mexiko zažíva každý rok silné búrky zvyčajne medzi májom a novembrom. Tento rok sú dažde mimoriadne silné a podľa oficiálnych záznamov ide o najsilnejšie búrky od roku 1952. Tohoročný jún bol zároveň tretím najdaždivejším mesiacom od roku 1985.

Vedci silné výkyvy počasia pripisujú klimatickým zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou.
