Silné dažde a záplavy v strednom Mexiku si vyžiadali dve obete
Autor TASR
Mexico City 24. augusta (TASR) - V strednom Mexiku doteraz zomreli dvaja ľudia v dôsledku záplav po silných dažďoch. Uviedli to v sobotu miestne úrady, pričom silné lejaky naďalej bičujú časti krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
V meste Querétaro boli krátko pred polnocou v piatok nájdené dve telá „odnesené dažďovou vodou“, uvádza sa v správe civilnej ochrany. Querétaro v sobotu čelilo silným dažďom a následné škody prinútili federálne úrady zaviesť tam vojenský núdzový plán.
V Mexico City bola pre lejaky v sobotu krátko zastavená prevádzka na medzinárodnom letisku Benita Juáreza, jednom z najrušnejších v Latinskej Amerike. Záplavy jeho prevádzku narušili aj začiatkom tohto mesiaca.
Mexiko zažíva každý rok silné búrky zvyčajne medzi májom a novembrom. Tento rok sú dažde mimoriadne silné a podľa oficiálnych záznamov ide o najsilnejšie búrky od roku 1952. Tohoročný jún bol zároveň tretím najdaždivejším mesiacom od roku 1985.
Vedci silné výkyvy počasia pripisujú klimatickým zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou.
