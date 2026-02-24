< sekcia Zahraničie
Silné dažde na juhovýchode Brazílie si vyžiadali najmenej 14 obetí
Nezvestné sú desiatky osôb a vyše 400 ľudí muselo opustiť svoje domovy.
Autor TASR
Brazília 24. februára (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo v dôsledku silných dažďov v juhovýchodnej Brazílii. Nezvestné sú desiatky osôb a vyše 400 ľudí muselo opustiť svoje domovy, informovali v utorok úrady brazílskeho štátu Minas Gerais. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Kancelária starostky polmiliónového mesta Juiz de Fora na sociálnych sieťach uviedla, že po povodniach, zosuvoch pôdy a vyliatí rieky sú nezvestné viaceré osoby, bez uvedenia ich presného počtu.
Miestne médiá informovali, že nezvestných je 45 ľudí, pričom hasiči z Minas Gerais pre agentúru AFP túto informáciu v zásade potvrdili, no upozornili, že je priskoro uvádzať presné číslo.
Starostka Margarida Salomaová vyhlásila v meste stav núdze. Podľa oficiálnych údajov bol tento mesiac najdaždivejším februárom v histórii mesta. Niektoré štvrte sú neprístupné po tom, čo v nich došlo k najmenej 20 zosuvom pôdy, dodala starostka.
