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Silné dažde na severe Číny: Hlásia obete
Maysak v noci predtým zasiahla pevninu vo Vietname s vetrom o rýchlosti 101 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Peking 5. júla (TASR) - Dve osoby zomreli pri bleskových záplavách v sobotu večer vo východnej časti čínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko, uviedla tlačová agentúra Sinchua. Ďalšie tri osoby zomreli v ten istý deň v meste Fu-šun v susednej provincii Liao-ning. Agentúra neuviedla podrobnosti o príčine ich smrti, informuje AP, píše TASR.
Silná búrka v sobotu ráno zasiahla Fu-šun na niekoľko hodín a v niektorých oblastiach spadlo až takmer 33 centimetrov zrážok. Videá zverejnené na internete zachytávali ulice, ktoré sa zmenili na jazerá. Približne 3600 obyvateľov úrady evakuovali do bezpečnejších oblastí.
Na juhu Číny zase tropická búrka Maysak v nedeľu postupovala smerom na sever do regiónu Kuang-si. V meste Fang-čcheng-kang sa voda vyliala z korýt riek a autá zaplavila až po strechy, ukázali zábery štátnej televízie CCTV. Záchranári používali nafukovacie člny na pomoc uviaznutým ľuďom. Obyvatelia podľa China News Service označili záplavy ako najhoršie za posledných 20 rokov.
Maysak v noci predtým zasiahla pevninu vo Vietname s vetrom o rýchlosti 101 kilometrov za hodinu. Vyvracala stromy a strhávala strechy z budov v meste Móng Cái. Po presune do vnútrozemia však zoslabla zo silnej na tropickú búrku.
Tá priniesla silné dažde už minulý týždeň na čínsky ostrov Chaj-nan, potom prešla cez more a opäť dorazila na pevninu vo Vietname.
Silná búrka v sobotu ráno zasiahla Fu-šun na niekoľko hodín a v niektorých oblastiach spadlo až takmer 33 centimetrov zrážok. Videá zverejnené na internete zachytávali ulice, ktoré sa zmenili na jazerá. Približne 3600 obyvateľov úrady evakuovali do bezpečnejších oblastí.
Na juhu Číny zase tropická búrka Maysak v nedeľu postupovala smerom na sever do regiónu Kuang-si. V meste Fang-čcheng-kang sa voda vyliala z korýt riek a autá zaplavila až po strechy, ukázali zábery štátnej televízie CCTV. Záchranári používali nafukovacie člny na pomoc uviaznutým ľuďom. Obyvatelia podľa China News Service označili záplavy ako najhoršie za posledných 20 rokov.
Maysak v noci predtým zasiahla pevninu vo Vietname s vetrom o rýchlosti 101 kilometrov za hodinu. Vyvracala stromy a strhávala strechy z budov v meste Móng Cái. Po presune do vnútrozemia však zoslabla zo silnej na tropickú búrku.
Tá priniesla silné dažde už minulý týždeň na čínsky ostrov Chaj-nan, potom prešla cez more a opäť dorazila na pevninu vo Vietname.