Piatok 28. november 2025
Silné dažde si v juhovýchodnej Ázii vyžiadali desiatky mŕtvych

Na snímke pracovníci sa snažia upratať škody spôsobené povodňami v Bekasi na predmestí indonézskej Jakarty. Foto: TASR/AP

V Malajzii si povodne vyžiadali najmenej dve obete. Agentúra Reuters uvádza, že tamojšie meteorologické úrady aj naďalej varujú pred silným dažďom.

Autor TASR
Jakarta 28. novembra (TASR) - Indonéziu, Thajsko aj Malajziu v uplynulých dňoch zasiahli silné dažde, ktoré si v celom regióne vyžiadali desiatky úmrtí. Len na indonézskom ostrove Sumatra stúpol počet obetí záplav a zosuvov pôdy v priebehu tohto týždňa na 90, zatiaľ čo na juhu Thajska zahynulo v dôsledku extrémneho počasia najmenej 55 ľudí. TASR o tom píše podľa piatkových správ agentúr AFP a Sin-chua.

Najviac postihnuté indonézske regióny sú provincie Severná a Západná Sumatra. Desiatky ľudí zostávajú stále nezvestné. Podľa hovorcu polície v Severnej Sumatre sa orgány sústreďujú na evakuácie a pomoc obyvateľom. Dodal, že niektoré oblasti zostávajú nedostupné a komunikácie sú miestami prerušené.

Thajské orgány vo štvrtok potvrdili, že v provincii Songkhla na juhu krajiny zomrelo v dôsledku rozsiahlych záplav už 55 ľudí. Deň predtým pritom informovali o šiestich obetiach. Predstavitelia tiež varovali, že celkový počet obetí sa môže ešte zvýšiť, keďže záchranné operácie naďalej pokračujú.

V Malajzii si povodne vyžiadali najmenej dve obete. Agentúra Reuters uvádza, že tamojšie meteorologické úrady aj naďalej varujú pred silným dažďom.
