Silné dažde spôsobili zrútenie desiatich historických budov v Saná

Saná 11. augusta (TASR) - Silné dažde, ktoré sužujú jemenskú metropolu Saná, spôsobili v uplynulých dňoch zrútenie desiatich historických výškových budov v Starom meste. Oznámili to v stredu tamojší povstalci známi ako húsíovia.



Bezprostredne sa neobjavili žiadne správy o mŕtvych alebo zranených v dôsledku zrútenia. Dažde nejavia známky, že by mali ustávať, informuje tlačová agentúra AP.



Výdatné zrážky ťažko poškodili najmenej 80 ďalších budov a vyžadujú si naliehavú opravu, tvrdia šiitskí vzbúrenci, ktorí ovládajú Saná od vypuknutia občianskej vojny pred viac než ôsmimi rokmi.



Sanáske Staré mesto, ktorého dejiny siahajú až do staroveku, je lokalitou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.



Jeho architektúra je jedinečná; základy a prvé poschodia domov sú postavené z kameňa, ďalšie poschodia z tehál – považujú sa za jedny z prvých výškových budov na svete.



Budovy majú fasády z červených tehál a sú zdobené bielymi sadrovými lištami s ozdobnými vzormi – sú preto prirovnávané k "perníkovým domčekom". Ide o štýl, ktorý sa stal symbolom hlavného mesta Jemenu. Mnohé z týchto objektov sú stále súkromnými domami a niektoré majú viac ako 500 rokov.



Predpokladá sa, že oblasť metropoly Saná je obývaná už viac než dve tisícročia, pripomína AP.