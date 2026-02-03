< sekcia Zahraničie
Silné dažde v Maroku vyhnali z domovov vyše 50.000 ľudí

Autor TASR
Rabat 3. februára (TASR) - Viac než 50.000 ľudí muselo opustiť svoje domovy na severe Maroka v dôsledku vytrvalých dažďov. V utorok to pre agentúru AFP uviedlo marocké ministerstvo vnútra, informuje TASR.
Evakuácie sa začali už v piatok, najmä v provincii Larache na pobreží Atlantického oceánu. Záplavami najviac zasiahnutá je oblasť približne 100 kilometrov južne od prístavného mesta Tanger. Časť evakuovaných našla útočisko u príbuzných v iných regiónoch, ďalších úrady umiestnili do dočasných núdzových prístreškov.
Marocká meteorologická služba varovala pred ďalšími silnými dažďami, prudkým vetrom a vo výškach nad 1500 metrov nad morom snežením. Nepriaznivé počasie má pokračovať v niektorých častiach krajiny do stredy. Na pomoc pri záchranných a evakuačných prácach bola nasadená aj armáda.
V decembri si záplavy v Maroku vyžiadali 37 obetí. Extrémne počasie v uplynulých týždňoch zasiahlo aj susedné Alžírsko, kde zahynuli pri povodniach dvaja ľudia vrátane dieťaťa. V Tunisku si rekordné zrážky z minulého mesiaca vyžiadali najmenej päť obetí, ďalší sú stále nezvestní.
