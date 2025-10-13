< sekcia Zahraničie
SILNÉ DAŽDE: Z dovolenkovej destinácie hlásia 47 mŕtvych
Približne 260 obcí, najmä v hornatých regiónoch, bolo naďalej odrezaných od sveta vzhľadom na zosuvy pôdy alebo vysokú hladinu vody. Poškodené boli desaťtisíce domov, nemocníc, škôl, ciest či mostov.
Autor TASR
Mexiko 13. októbra (TASR) - Na najmenej 47 sa zvýšil počet ľudí, ktorí prišli v Mexiko o život v dôsledku intenzívnych dažďov na východe a v strednej časti krajiny. Ďalších 38 osôb je nezvestných, oznámili v nedeľu miestni predstavitelia, píše TASR podľa agentúry DPA.
Postihnutú oblasť v nedeľu navštívila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorá sa stretla s obeťami a záchranármi v obci Huachinango, jednej z najhoršie zasiahnutých v štáte Puebla. Priblížila, že počasie sa zlepšilo a umožnilo to rýchlejšie postupovať a využiť leteckú prepravu do izolovaných komunít.
Na záchranu uviaznutých obyvateľov a dodávky potravín nasadili približne 10.000 vojakov. Do núdzových útočísk sa uchýlili tisíce ľudí. Meteorológovia varovali, že sa očakávajú ďalšie zrážky. Keďže pôda je už nasýtená vodou, stúpa riziko ďalších zosuvov pôdy.
Silné dažde z uplynulých dní sčasti spôsobili tropické cyklóny Priscilla a Raymond v Tichom oceáne, ako aj poveternostné javy v Mexickom zálive.
