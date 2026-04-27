< sekcia Zahraničie
Silné sneženie v Moskve prepísalo historické tabuľky meteorológov
Pod váhou snehu padlo v hlavnom meste a v Moskovskej oblasti približne 200 stromov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 27. apríla (TASR) - Silné sneženie vytvorilo v pondelok v Moskve pre 27. apríl nový rekord v snehovej pokrývke, ktorá dosiahla 12 cm. Informoval o tom meteorológ Michail Leus na svojom telegramovom kanáli. TASR píše o počasí v Moskve podľa agentúry TASS a denníka The Moscow Times.
Pod váhou snehu padlo v hlavnom meste a v Moskovskej oblasti približne 200 stromov. Pre poškodené elektrické vedenie boli prerušené dodávky elektriny v asi 50 dedinách Moskovskej oblasti a cestujúci uviazli v početných dopravných zápchach.
Niektoré letiská dočasne pozastavili lety a mestské úrady vydali „oranžový“ stupeň varovania pred počasím, čo je druhý najvyšší stupeň. Meteorológovia očakávajú, že studené počasie a nárazy vetra potrvajú ďalších 48 hodín.
„Do rána sa v hlavnom meste vytvorila snehová pokrývka s výškou 12 centimetrov. Je to tretí rekord za tento deň. Nikdy predtým nezažila Moskva 27. apríla toľko snehu. Predchádzajúci rekord viažuci sa k tomuto dňu bol 10 cm a držal sa 55 rokov,“ napísal Leus.
Podľa mestskej meteorologickej stanice na Všeruskom výstavisku (VDNCh) spadlo v Moskve za cez noc 16 mm zrážok, čím bol prekonaný denný zrážkový rekord z roku 1880, kedy namerali 14,7 mm.
