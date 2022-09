Silné zemetrasenie na juhozápade Číny si vyžiadalo najmenej 46 životov

Peking 5. septembra (TASR) - Na minimálne 46 mŕtvych sa zvýšil počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 6,6, ktoré v pondelok zasiahlo oblasti v provincii S'-čchuan na juhozápade Číny. Otrasy poškodili mnohé domy a viaceré lokality zostali bez dodávok elektrickej energie. S odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií o tom informuje agentúra AFP.



Zemetrasenie zaznamenali v pondelok okolo 13.00 h miestneho času (07.00 SELČ) asi 43 kilometrov juhovýchodne od mesta Kchang-ting. Otrasy vznikli v hĺbke desiatich kilometrov, uviedla americká geologická služba USGS.



Čínska štátna televízia CCTV informovala, že 17 ľudí zahynulo v meste Ja-an, zatiaľ čo ďalších 29 ľudí prišlo o život v susednej prefektúre Kan-c'. Zranenia pri otrasoch utrpelo prinajmenšom ďalších 50 osôb a ďalších 16 je nezvestných.



Otrasy budov a zosuvy pôdy hlásili aj v hlavnom meste provincie Čcheng-tu. Pre 21 miliónov obyvateľov žijúcich v meste a jeho bezprostrednom okolí je tam v súčasnosti v platnosti lockdown z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, pripomenula agentúra AP. Obdobné otrasy hlásili aj v ďalšom neďalekom veľkomeste Čchung-čching.



CCTV tiež uviedla, že prinajmenšom jedno z miest v provincii utrpelo "vážne škody" spôsobené zosuvmi pôdy, ktoré vyvolali otrasy. Do ďalšieho mesta bola zablokovaná cesta. V niektorých oblastiach bolo tiež prerušené telekomunikačné spojenie, čo sa dotklo vyše 10.000 ľudí. Pre otrasy došlo v niektorých častiach mesta Ja-an a prefektúry Kardze aj k výpadkom dodávok elektrickej energie.



Čínske štátna média informovali, že v zasiahnutom regióne a okolitých oblastiach bolo zaznamenaných aj niekoľko dotrasov. Slabšie zemetrasenie s magnitúdou 4,6 zasiahlo o necelú hodinu po zemetrasení aj východnú časť Tibetu, vyplýva z údajov USGS.



Do oblasti pri epicentre otrasov boli vyslané stovky záchranárov a tiež vyše tisícka vojakov. Do postihnutých oblastí boli tiež doručené tisícky stanov, skladacích postelí či prikrývok. Prezident Si Ťin-pching vyzval úrady, aby k záchrane ľudských životov pristupovali ako k absolútnej priorite a smerovali všetko svoje úsilie na minimalizovanie ľudských strát.