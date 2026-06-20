Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. jún 2026Meniny má Valéria
< sekcia Zahraničie

SILNÉ ZEMETRASENIE PRI KRÉTE: Zaznamenali otrasy s magnitúdou 5,8

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú africká a euroázijská tektonická platňa.

Autor TASR
Atény 20. júna (TASR) - Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta v sobotu napoludnie zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

Podľa Európsko-stredomorského seizmologického centra sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v hĺbke 13 kilometrov neďaleko ostrova Gavdos, ktorý leží pri juhozápadnom pobreží Kréty. Denník Kathimerini píše, prvé zemetrasenie zaznamenali o 12.31 h. Otrasy pocítili ľudia naprieč Krétou.

Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú africká a euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje časté zemetrasenia v priľahlom regióne.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo soboty 20. na nedeľu 21. júna

HRABKO: Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde naozaj rýchlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Tropické dni sú tu

Fico: SR pri tvorbe rozpočtu EÚ bude presadzovať záujmy kohézie