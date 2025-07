Zemetrasenie s magnitúdou 8,7 zasiahlo oblasť pri ruskej Kamčatke

Z Ruska po silnom zemetrasení hlásia prvých zranených, na Havaji znejú sirény



Na snímke z videozáznamu ľudia mávajú vlajkami s varovaním pred cunami bezprostredne po silnom zemetrasení neďaleko ruského polostrova Kamčatka v meste Širahama na západe Japonska v stredu 30. júla 2025. Foto: TASR/AP

Petropavlovsk-Kamčatskij 30. júla (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 8,7 v noci na stredu zasiahlo oblasť východne od pobrežia ruského ďalekovýchodného polostrova Kamčatka. Upozornil na to Americký geologický inštitút (USGC). Japonské a americké inštitúcie vydali varovania pred vlnou cunami, ktorá môže v niektorých oblastiach dosiahnuť výšku až tri metre. TASR o tom píše podľa agentúr AP, AFP a TASS.Podľa Ruskej akadémie vied sa epicentrum zemetrasenia nachádza 149 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Kamčatskej oblasti Petropavlovsk-Kamčatskij v hĺbke 17 kilometrov.Spravodajca agentúry TASS uviedol, že v zasiahnutej oblasti bolo cítiť štyri otrasy. Mnohí ľudia podľa neho v panike vybehli na ulicu bez topánok alebo vrchného oblečenia. Budovy a autá sa viditeľne triasli a otrasy v niektorých bytoch zhodili nábytok. V Petropavlovsk-Kamčatskij evidujú výpadky elektrickej energie a mobilného signálu.Americké centrum pre cunami vydalo varovania pre viacero oblastí. Na niektorých pobrežiach Havaja a Ruska môžu vlny dosiahnuť výšku až tri metre. Cunami vyššie ako jeden meter môže zasiahnuť aj ostrovy Guam alebo Midway. Trojmetrová vlna podľa japonskej meteorologickej služby môže doraziť aj na tichomorské pobrežia Japonska.Zemetrasenie s magnitúdou 7,9 zaznamenali pri meste Severo-Kurlisk v severnej časti Kurilských ostrovov. Podľa gubernátora Sachalinskej oblasti Valeryho Limarenka obyvateľov dvojtisícového mestečka evakuujú pre hrozbu cunami. Situácia je podľa neho pod kontrolou a na mieste pracujú všetky záchranné zložky.K piatim silným zemetraseniam neďaleko Kamčatky došlo aj 20. júla. Najväčšie malo magnitúdu 7,4 a jeho epicentrum bolo 144 kilometrov od Petropavlovsk-Kamčatskij.Po silnom zemetrasení pri pobreží ruského polostrova Kamčatka hlásia zo zasiahnutých oblastí na ruskom Ďalekom východe prvých zranených. Americký geologický inštitút (USGC) medzičasom zvýšil odhad magnitúdy z 8,7 na 8,8. Ide o najsilnejšie zemetrasenie od roku 2011, keď otrasy s magnitúdou 9,0 zasiahli japonské pobrežie. Upozornili na to agentúry AFP, AP a TASS píše TASR.“ citovala TASS ministra zdravotníctva Kamčatskej oblasti Olega Melnikova.Podľa ruskej agentúry Interfax neďaleko Kamčatky meteorológovia spozorovali cunami vysoké tri až štyri metre. Vlny už zasiahli prístav v meste Severo-Kurilsk v severnej časti Kurilských ostrovov. Na sociálnej sieti X sa šíria zábery zaplavených budov. Miestny gubernátor predtým informoval, že dvojtisícové mestečko evakuujú.Varovania pred vlnou cunami vydali aj pre pobrežie amerických štátov Havaj a Aljaška, ako aj pre ostrovy Guam a Midway. Úrady na Havaji ľudí vyzvali, aby sa z pobrežia presunuli do vyvýšených oblastí. V hlavnom meste Honolulu sa rozozvučali sirény a na cestách sa tvoria zápchy.Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že varovanie pred cunami sa týka všetkých obyvateľov Havajských ostrovov a upozornenia platia aj pre tichomorské pobrežie kontinentálnych Spojených štátov. „,“ uviedol.Prvá malá vlna cunami vysoká 30 centimetrov už zasiahla severné pobrežie Japonska. Miestna meteorologická agentúra predtým uviedla, že očakáva až trojmetrové vlny na severnom a východnom pobreží Japonska až po mesto Wakajama južne od Osaky.Sirény varujúce pred vlnami cunami sa rozozvučali na severojaponskom ostrove Hokkaidó. Evakuovaní už boli pracovníci jadrovej elektrárne Fukušima na východnom pobreží najväčšieho ostrova Honšú, ktorú v roku 2011 vážne poškodili vlny cunami po silnom zemetrasení.