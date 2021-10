Silné zemetrasenie v Pakistane neprežilo 20 ľudí, asi 300 sa zranilo

Zraneného chlapca ošetrujú po silnom zemetrasení, ktoré zasiahlo juhozápadnú časť Pakistanu v noci na štvrtok 7. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Kvéta 7. októbra (TASR) - Najmenej 20 mŕtvych a približne 300 zranených si vyžiadalo silné zemetrasenie, ktoré v noci na štvrtok zasiahlo juhozápadnú časť Pakistanu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.Plytké zemetrasenie s magnitúdou 5,7 malo epicentrum v horskej oblasti provincie Balúčistán, neďaleko hraníc s Iránom. Vzniklo približne 14 kilometrov od okresného mesta Harnaj, zhruba 20 kilometrov pod zemským povrchom, uviedla americká geologická služba USGS.K otrasom došlo počas noci, keď ľudia prevažne spali. Mnohé z obetí zahynuli, keď sa na nich zrútili strechy alebo steny domov. Medzi dvoma desiatkami mŕtvych je aj šesť detí. O život prišli aj najmenej štyria baníci, ktorých zavalilo v uhoľnej bani.V postihnutej oblasti sa prerušili dodávky elektrickej energie, čo komplikuje záchranné a pátracie práce aj ošetrovanie zranených. Zdravotníci v nemocnici v okresnej metropole Harnaj, kde zemetrasenie spôsobilo najväčšie škody a najviac obetí, si museli pri práci svietiť fakľami a mobilnými telefónmi.Väčšina z desiatok zranených utrpela zlomeniny končatín. Prevažnú časť zranených po poskytnutí prvej pomoci pustili domov. Približne 40 ľudí s vážnejšími zraneniami však museli previezť sanitkami do nemocníc v 100 kilometrov vzdialenej provinčnej metropole Kvéta, kde bolo otrasy taktiež cítiť.Miestne úrady sa obávajú, že sa počet obetí ešte môže zvýšiť. Predpokladá sa, že mnoho ľudí mohlo zostať pod troskami zrútených domov. Do mnohých odľahlých horských lokalít sa záchranári zatiaľ ani nedostali. Do záchranných prác sa zapojila aj armáda.