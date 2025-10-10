< sekcia Zahraničie
Silné zemetrasenie vo Filipínach si vyžiadalo najmenej jednu obeť
Najmenej jeden človek zahynul po tom, čo ho zasiahli padajúce trosky.
Autor TASR
Manila 10. októbra (TASR) - Najmenej jedna osoba prišla o život na juhu Filipín po silnom zemetrasení s magnitúdou 7,4, ktoré poškodilo budovy, prerušilo prívod elektriny a podnietilo evakuáciu pobrežných oblastí z dôvodu hrozby prívalovej vlny cunami. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a AFP.
Najmenej jeden človek zahynul po tom, čo ho zasiahli padajúce trosky, povedal na tlačovej konferencii zástupca riaditeľa Úradu civilnej ochrany Bernardo Rafaelito Alejandro bez uvedenia bližších podrobností.
Policajná predstaviteľka v provincii Davao Oriental povedala agentúre AFP, že boli prerušené dodávky elektriny a komunikačné spojenia. Provinčná vláda zároveň na Facebooku oznámila, že výučba na školách je až do odvolania pozastavená.
V dôsledku silných otrasov popraskali steny na viacerých budovách, vrátane medzinárodného letiska v meste Davao, ktoré však zostalo v prevádzke a lety neboli zrušené, dodal Alejandro.
V spomínanom meste s približne 5,4 milióna obyvateľov, ktoré je zároveň najväčším mestom v blízkosti epicentra zemetrasenia, evakuovali školy.
Filipínsky seizmologický úrad vydal v piatok varovanie pred prívalovou vlnou cunami. Tichomorské centrum výstrah pred cunami na Havaji však varovania pre Filipíny, Palau a Indonéziu okolo poludnia zrušilo s tým, že nebezpečenstvo silných prívalových vĺn už nehrozí.
Podľa svedkov sa zatiaľ zdá, že otrasy spôsobili len menšie škody, píše AFP. Prezident Ferdinand Marcos uviedol, že v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie škôd a pripravujú sa záchranné tímy, ktoré budú nasadené v momente, keď to bude bezpečné.
Podľa amerického geologického úradu (USGS) sa zemetrasenie vyskytlo približne 20 kilometrov od mesta Manay v regióne Mindanao o 9.43 h ráno (3.43 h SELČ).
