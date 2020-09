Silný drogový trh a narušenie protidrogových služieb sú novou hrozbou

Lisabon 22. septembra (TASR) – Silný drogový trh a obmedzenie protidrogových služieb v dôsledku pandémie nového koronavírusu predstavujú novú hrozbu pre zdravie a bezpečnosť v Európe. Uviedlo to v utorok Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) vo svojej výročnej správe.



„Existujú obavy, že inovované modely distribúcie drog, ktoré sa objavili počas obmedzenia pohybu, ako aj ekonomický vplyv pandémie na zraniteľné komunity ešte znásobia problémy spôsobené dodávkami veľkého množstva drog," uvádza EMCDDA vo svojej správe.



EMCDDA upozorňuje, že dochádza k čoraz častejšiemu zachytávaniu veľkých dodávok drog – kanabisovej živice, heroínu a kokaínu. Tieto návykové látky sú často prepravované po mori čo podľa EMCDDA svedčí o vniknutí skupín organizovanej trestnej činnosti do legálnych dodávateľských reťazcov. Kokaín sa posúva do stredobodu európskej drogovej problematiky.



EMCDDA vyjadrilo obavy v súvislosti s potenciálom rastu užívania heroínu. „Objem zachyteného heroínu v EÚ sa v rokoch 2017 až 2018 takmer zdvojnásobil (z 5,2 na 9,7 tony) a neustále sa objavujú správy o jeho výrobe v EÚ," uvádza sa v správe monitorovacieho centra.



Množstvo psychoaktívnej látky THC v kanabisových rastlinách a živici je v priemere dvakrát vyššie, ako pred 10 rokmi a na trhu sa objavujú nové podoby kanabisu – konope vo forme potravín či koncentrátov. To si podľa EMCDDA vyžaduje väčší dohľad nad týmto trhom.



Čoraz väčším problémom sú aj nekontrolované či menej bežné látky. V uplynulých rokoch zaznamenalo EMCDDA nárast v objeme zachyteného ketamínu, GHB a LSD, pričom považuje za alarmujúce aj užívanie rajského plynu a nových benzodiazepínov.



V dôsledku nepretržitej dostupnosti produktov obsahujúcich vysokokoncentrované MDMA – známe obvykle pod názvom extáza – je potrebné účinnejšie informovať používateľov tejto látky, čím chce EMCDDA predísť možným zdravotným poškodeniam spôsobených užívaním takýchto drog na rekreačné účely.



Predávkovanie opioidmi sa čoraz častejšie týka osôb vo veku nad 50 rokov. Medzi rokmi 2012 až 2018 sa zvýšila miera predávkovania v tejto vekovej skupine až o 75 percent. V roku 2018 na predávkovanie zomrelo až 8300 ľudí.



V dôsledku pandémie došlo začiatkom roka k takmer úplnému zastaveniu služieb, ktoré ponúkajú pomoc v súvislosti s drogami, píše sa v správe EMCDDA. Postupne sa im však podarilo situácii prispôsobiť a pokračovať tak v zabezpečovaní prístupu k liečbe a inej forme podpory.



Vplyv koronakrízy na model užívania drog v EÚ bol spočiatku zmiešaný – EMCDDA zaznamenalo pokles záujmu o látky ako MDMA či kokaín a prerušenie dodávok návykových látok na miestnych trhoch. Monitorovacie centrum však zaznamenalo aj nárast v užívaní iných látok, napríklad marihuany a benzodiazepínov.



Drogový trh na maloobchodnej úrovni sa podľa EMCDDA v dôsledku obmedzení pohybu premiestnil z ulíc na internet a využívajú sa i balíkové a donáškové služby.



Na veľkoobchodnej úrovni došlo k obmedzeniu v pašovaní prostredníctvom leteckej dopravy. Pandémia však výrazne neovplyvnila pašovanie drog prostredníctvom námornej dopravy, ako ani výrobu syntetických drog a pestovanie kanabisu v Európe.



„Musíme venovať pozornosť tomu, že s hospodárskymi dôsledkami krízy môžu byť niektorí jednotlivci v našich komunitách náchylnejší na problémy s drogami a nákup drog, čo vyvinie ešte väčší tlak na naše už aj tak vyťažené služby," uviedol riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel. „Preto musíme konať rýchlo, aby sme identifikovali a riešili nové hrozby, ktoré môžu vyplynúť z tejto rýchlo sa vyvíjajúcej situácie," dodal.