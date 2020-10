Silný smog v Indii ohrozuje priebeh respiračných ochorení

Naí Dillí 23. októbra (TASR) – Hlavné mesto Indie Naí Dillí pokryla v piatok toxická hmla a index znečistenia ovzdušia dosiahol v niektorých častiach metropoly závažný stupeň. Píše o tom agentúra AFP.



Dym, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní poľnohospodárskeho odpadu, výpary z automobilov a priemyselné emisie v spojení s nízkymi teplotami a so slabším vetrom uzatvárajú znečisťujúce látky v meste a vzduch je tak počas chladného obdobia v indickom hlavnom meste plný toxínov.



Index kvality ovzdušia sa v 36 monitorovacích staniciach v Naí Dillí, kontrolujúcich prítomnosť malých častíc PM2.5 a PM10, ktoré sa zo vzduchu dostávajú do krvného obehu a životne dôležitých orgánov, pohyboval na rozmedzí čísel 282-446, čo predstavuje závažný stupeň, tvrdia indickí odborníci.



Kvalita ovzdušia je podľa päťškálovej stupnice indexu dobrá, ak sa pohybuje v rozmedzí čísel 0-50.



Tohoročné spaľovanie poľnohospodárskeho odpadu sa začalo skôr ako obvykle, keďže roľníci siali a zozbierali úrodu skôr než inokedy – v strachu z nedostatku pracovnej sily počas pandémie koronavírusu, uviedli miestne úrady.



„Obávame sa, že počas zimy, keď vysoký stupeň znečistenia ovzdušia všeobecne zhoršuje priebeh respiračných ochorení a zvyšuje počet hospitalizovaných pacientov, zvýši sa aj náchylnosť na ochorenie COVID-19," povedala novinárom výskumná pracovníčka z Centra pre vedu a životné prostredie so sídlom v Naí Dillí.



Index kvality ovzdušia je založený na meraní tuhých častíc, ozónu, oxidu siričitého a emisií oxidu uhoľnatého. Úroveň indexu kvality ovzdušia vyjadruje päťškálová stupnica (kvalita ovzdušia – dobrá, uspokojivá, prijateľná, zlá, veľmi zlá).