Silný vietor v Nemecku spôsobil prerušenie vlakovej a leteckej dopravy

Na snímke zaplavený rybí trh v nemeckom Hamburgu 17. februára 2022. Foto: TASR/AP

Berlín/Hamburg/Brémy 17. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) musela pre silný vietor spôsobený tlakovou nížou Ylenia, ktorá sa presúvala ponad Nemecko v noci zo stredy na štvrtok, prerušiť premávku vo viacerých spolkových krajinách na severe Nemecka vrátane metropoly Berlín, ako aj susednom Brandenbursku, Brémach či Hamburgu. Informuje o tom agentúra DPA na základe vyhlásenia DB na Twitteri.Vlaková doprava v mnohých častiach Nemecka je značne obmedzená, uviedol vo štvrtok ráno hovorca DB. Na severe Nemecka nepremávajú do poludňajších hodín žiadne diaľkové vlaky. Týka sa to okrem spomínaných oblastí i Šlezvicka-Holštajnska, Meklenburska-Predpomoranska a Dolného Saska.Ylenia zasiahla najprv sever a východ Nemecka. V Berlíne vyhlásili hasiči vo štvrtok okolo 02.30 h dočasne núdzový stav. Po tom, čo sa situácia zlepšila, pristúpili o 4.30 h k jeho ukončeniu.V Hamburgu došlo k zaplaveniu oblasti rybieho trhu (Fischmarkt). "," povedal hovorca Spolkového úradu pre moreplavbu a hydrografiu (BSH) v Hamburgu. Ak sa na pobreží Severného mora hladina vody zvýši o 1,5 metra nad túto úroveň, ide podľa BSH o búrlivý príliv.S meškaním a výpadkami vlakov je nutné počítať aj v regionálnej železničnej doprave. V Dolnom Sasku je vlaková doprava pre škody spôsobené počasím južne od Hamburgu úplne pozastavená.DB momentálne pracuje na odstránení škôd spôsobených poveternostnými podmienkami.Silný vietor ovplyvnil i leteckú dopravu - spoločnosť Lufthansa zrušila dosiaľ z preventívnych dôvodov 20 letov. Obmedzenia na najväčšom nemeckom letisku vo Frankfurte nad Mohanom sa týkajú letov do Berlína, Hamburgu a Mníchova.