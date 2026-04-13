SILNÝ VIETOR V TALIANSKU: V obľúbenom letovisku zomreli už dvaja ľudia
Dievča zahynulo po tom, ako ju zasiahol padajúci strom v prímorskom mestečku neďaleko Bari.
Autor TASR
Rím 13. apríla (TASR) - Pri silnom vetre v južnom Taliansku, ktorý vyvracal stromy a elektrické stožiare, prišli o život dve osoby. Ide o 12-ročné dievča a robotníka. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.
Dievča zahynulo po tom, ako ju zasiahol padajúci strom v prímorskom mestečku neďaleko Bari. Tridsaťosemročný robotník zase zomrel po tom, čo ho zasiahol stĺp verejného osvetlenia, ktorý sa naňho zrútil pod náporom silného vetra, keď práve na žeriave robil údržbu osvetlenia v blízkosti cintorína v meste Taranto v regióne Apúlia.
Talianske orgány civilnej ochrany vydali varovania pre deväť regiónov na juhu krajiny od Sicílie až po pobrežie Jadranského mora, v ktorých predpovedali „silný“ vietor počas dňa.
