Silvester v Európe: Na policajtov útočili v Berlíne pyrotechnikou

Berlín/Londýn/Paríž/Praha 1. januára (TASR) — Milióny ľudí oslavovali v uliciach európskych metropol príchod nového roka 2024.



Búrlivé boli novoročné oslavy v nemeckom hlavnom meste Berlín, kde sa záchranné a bezpečnostné zložky aj tento rok stali terčom útokov pyrotechnikou. Ako podľa agentúry DPA oznámila polícia na sociálnej sieti X, približne 500 ľudí po sebe odpaľovalo pyrotechniku pri Neptúnovej fontáne. Pri zásahu polície začala skupina približne 200 ľudí odpaľovať pyrotechniku aj na jej príslušníkov. Niekoľko ľudí bolo zatknutých.



V štvrti Lichtenrade zasahovala polícia voči veľkej skupine ľudí, ktorá odpaľovala pyrotechniku "na všetko, čo sa pohlo". V štvrti Neukölln policajti zadržali deväť ľudí pripravujúcich Molotovove koktaily. V štvrti Tempelhof skupina osôb strieľala plynovými zbraňami na autobus, zadržaných bolo šesť ľudí.



Podľa bilancie zverejnenej 3.00 h bolo počas silvestrovskej noci v Berlíne zranených najmenej 15 policajtov a predbežne zadržaných okolo 300 osôb, mnohí za porušenie zákona o výbušninách.



V centre Londýna odbili polnoc tradične údery zvona Big Ben. Nasledovala veľkolepá takmer 15-minútová šou, ktorej súčasťou bolo okrem ohňostrojov, laserov a svetiel aj 600 dronov, vykresľujúcich na oblohe rôzne obrazce — to všetko sprevádzané hudbou od interpretov ako Spice Girls, Beyoncé, Louis Armstrong, The Kinks a Dua Lipa.



Podľa starostu Sadiqa Khana išlo o "najlepšiu a najväčšiu" silvestrovskú oslavu, akú kedy Londýn zažil. Bola tiež poctou korunovácii nového kráľa Karola III., ako aj pripomienkou 75 rokov existencie Národnej zdravotnejslužby (NHS) a desiateho výročia legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia.



Viac ako 800.000 ľudí prišlo podľa francúzskeho ministra vnútra Géralda Darmanina privítať nový rok na bulvár Champs Élysées. Hlavnou témou sprievodného programu boli tohtoročné letné olympijské hry v Paríži.



Pokojnejšie ako v minulých rokoch boli novoročné oslavy v Česku. V centre Prahy boli posilnené bezpečnostné opatrenia a platil zákaz odpaľovania pyrotechniky, ktorý však ľudia nerešpektovali. V uliciach boli vzhľadom na nedávny útok strelca v budove Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity aj policajti so samopalmi. Polícia zasahovala iba pri hromadnej bitke v podchode metra. Spočiatku dávala aj pokuty za nedovolené odpaľovanie pyrotechniky, s blížiacou sa polnocou však bolo odpálenej pyrotechniky toľko, že „vinníkov“ nebolo možné pokutovať všetkých.



V súvislosti s oslavami zasahovali českí hasiči pri desiatkach pri desiatkach požiarov od pyrotechniky.