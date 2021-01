Silvestrovská noc v Česku bola podľa polície pokojnejšia

Praha 1. januára (TASR) - Silvestrovské oslavy v Česku boli najpokojnejšie za celé roky. Hasičov v noci na piatok privolali k 86 požiarom, čo bolo o 179 menej ako pred rokom. Mimoriadny pokles zásahov nastal v hlavnom meste Prahe, v ktorého historickom centre po prvý raz zakázali odpaľovanie petárd. Vzhľadom na koronavírusovú pandémiu okrem toho platí v krajine nočný zákaz vychádzania od 21.00 do 5.00 h, pripomína v správe agentúra DPA.



Po celej Českej republike polícia zistila v priebehu štvrtka 613 porušení mimoriadnych a krízových opatrení. V 80 percentách prípadov ich policajti vyriešili dohovorom, ostatné príkazom na mieste alebo oznámením správnemu orgánu, uviedla Polícia ČR v piatok na Twitteri.



Podľa jej vyjadrenia bola silvestrovská noc v uliciach Česka pokojná a policajní príslušníci neriešili žiadne zásadné problémy, ktoré by súviseli s oslavami. Ich nočná služba tak bola porovnateľná s bežnými dňami v týždni, pokiaľ ide o počet výjazdov a prijatých oznámení. Najviac sa ich týkalo rušenia nočného pokoja, porušovania zákazu vychádzania pri používaní pyrotechniky, no častejšie než obvykle policajti zasahovali pri partnerských alebo rodinných konfliktov v domácnostiach.