Silvestrovské oslavy na Times Square tento rok budú pre zaočkovaných

New York 16. novembra (TASR) - Davy ľudí sa budú môcť po minuloročnej prestávke opäť zúčastniť na silvestrovských oslavách na námestí Times Square v americkom New Yorku. Podmienkou však bude doklad o očkovaní proti novému koronavírusu, oznámil v utorok newyorský starosta Bill de Blasio. Informuje o tom agentúra AP.



"Áno, s hrdosťou oznamujeme, že úžasné oslavy na Times Square, (časomerné) spúšťanie gule, to všetko sa v plnej paráde vráti tak, ako to máme radi," povedal de Blasio na online tlačovom brífingu.



Prezident spoločnosti Times Square Alliance Tom Harris doplnil, že všetci návštevníci od piatich rokov sa budú musieť preukázať potvrdením o kompletnom zaočkovaní proti covidu. Ľudia, ktorí sa očkovať nemôžu zo zdravotných dôvodov, budú musieť predložiť negatívny výsledok testu.



Vlani sa oslavy na Times Square konali pre koronavírusovú pandémiu len v obmedzenom režime. Námestie bolo uzatvorené a priamo naň sa dostalo len okolo 40 pozvaných hostí. Ulice boli väčšinou vyprázdnené, keďže tamojší predstavitelia ľuďom odporučili, aby ceremóniu sledovali v televízii.



S rastúcim počtom zaočkovaných obyvateľov sa počas tohto roka do ulíc New Yorku vrátili viaceré verejné podujatia. Davy ľudí si napríklad prišli pozrieť ohňostroje pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti 4. júla. Na Deň vďakyvzdania 25. novembra sa má uskutočniť i tradičný balónový sprievod Macy's Thanksgiving Parade.