Sily Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti opustia Kazachstan

Alma Ata 12. januára (TASR) - Jednotky členských štátov Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) opustia Kazachstan do desiatich dní, pričom ich sťahovanie sa začne vo štvrtok. Uviedol to v stredu podľa agentúry Interfax hovorca ODKB Vladimir Zajnetdinov.



Táto informácia bola zverejnená po stretnutí generálneho tajomníka ODKB Stanislava Zasa s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom. Ten na schôdzke vyjadril spokojnosť s výsledkami mimoriadneho summitu ODKB a vyjadril vďaku spojencom z tejto organizácie za "podporu a včasnú pomoc Kazachstanu v podmienkach teroristického útoku".



"Táto situácia opäť potvrdila hodnotu samotnej organizácie ako vojensko-politickej štruktúry," povedal Tokajev s tým, že o ODKB sa teraz hovorí aj medzinárodnom kontexte.



Na štvrtok je naplánované mimoriadne zasadnutie Rady náčelníkov vojenských útvarov ODKB, ktoré sa uskutoční v režime videokonferencie.



Po tom, ako po Novom roku spočiatku pokojné protesty proti zvyšovanie cien pohonných hmôt prerástli do nepokojov a stretov s bezpečnostnými zložkami, Tokajev odvolal vládu, prevzal vedenie Bezpečnostnej rady, vyhlásil výnimočný stav a požiadal ODKB o vyslanie tzv. mierových síl do Kazachstanu. ODKB jeho žiadosti vyhovela.



Podľa Tokajeva do Kazachstanu dorazilo 2030 "mierotvorcov" a 250 kusov techniky. Kazašská opozícia označuje túto misiu za inváziu.