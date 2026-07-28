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Sily UNIFIL našli na juhu Libanonu asi štyri tony výbušnín
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o štyroch prípadoch izraelských výbuchov v tejto obci, ku ktorým došlo v priebehu júla.
Autor TASR
Bejrút 28. júla (TASR) - Dočasné mierové sily OSN v Libanone (UNIFIL) v utorok oznámili, že tento mesiac našli v obci na juhu krajiny, ktorá je pod izraelskou okupáciou, približne štyri tony výbušnín, prevažne s obsahom dusičnanu amónneho. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Počas „rutinných cestných kontrol“ z 2. júla v blízkosti obce Húlá „našli mierové sily v jednej budove 385 opustených kontajnerov, ktoré obsahovali približne 4000 kilogramov výbušného materiálu, pozostávajúceho prevažne zo zložiek dusičnanu amónneho“, uviedli vo svojom vyhlásení UNIFIL.
Špecialisti dočasných síl „neskôr na mieste vykonali procesy na zneškodnenie materiálu, čím ho zabezpečili a odstránili riziko, ktoré predstavoval“.
Zdroj oboznámený s touto vecou uviedol pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity, že na kontajneroch boli hebrejské nápisy a „pravdepodobne sa využívali na demolácie“.
Obec Húlá je súčasťou územia siahajúceho približne 10 kilometrov do vnútrozemia Libanonu pozdĺž hranice s Izraelom, ktoré okupujú izraelské sily, vysvetľuje AFP.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o štyroch prípadoch izraelských výbuchov v tejto obci, ku ktorým došlo v priebehu júla. Miestna samospráva 8. júla „najdôraznejšie odsúdila zločiny, ktoré pácha izraelský nepriateľ – vypaľovanie, vyhadzovanie do vzduchu a ničenie domovov, verejných budov a súkromného majetku“.
Situácia medzi Libanonom a Izraelom je napätá od 2. marca. Libanonské militantné hnutie Hizballáh vtedy vtiahlo Bejrút do vojny na Blízkom východe raketovou paľbou na Izrael, a to v reakcii na zabitie najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. To následne vyvolalo rozsiahle izraelské letecké údery a pozemnú inváziu.
Krajiny po približne troch mesiacoch uzavreli rámcovú dohodu, ktorej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“. Dohoda predpokladá stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, jej nahradenie libanonskými ozbrojenými silami a odzbrojenie proiránskeho Hizballáhu.
Hoci násilie od uzavretia rámcovej dohody, ako aj od memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ustúpilo, Libanon naďalej hlási sporadické izraelské útoky a ostreľovanie juhu krajiny.
Počas „rutinných cestných kontrol“ z 2. júla v blízkosti obce Húlá „našli mierové sily v jednej budove 385 opustených kontajnerov, ktoré obsahovali približne 4000 kilogramov výbušného materiálu, pozostávajúceho prevažne zo zložiek dusičnanu amónneho“, uviedli vo svojom vyhlásení UNIFIL.
Špecialisti dočasných síl „neskôr na mieste vykonali procesy na zneškodnenie materiálu, čím ho zabezpečili a odstránili riziko, ktoré predstavoval“.
Zdroj oboznámený s touto vecou uviedol pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity, že na kontajneroch boli hebrejské nápisy a „pravdepodobne sa využívali na demolácie“.
Obec Húlá je súčasťou územia siahajúceho približne 10 kilometrov do vnútrozemia Libanonu pozdĺž hranice s Izraelom, ktoré okupujú izraelské sily, vysvetľuje AFP.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o štyroch prípadoch izraelských výbuchov v tejto obci, ku ktorým došlo v priebehu júla. Miestna samospráva 8. júla „najdôraznejšie odsúdila zločiny, ktoré pácha izraelský nepriateľ – vypaľovanie, vyhadzovanie do vzduchu a ničenie domovov, verejných budov a súkromného majetku“.
Situácia medzi Libanonom a Izraelom je napätá od 2. marca. Libanonské militantné hnutie Hizballáh vtedy vtiahlo Bejrút do vojny na Blízkom východe raketovou paľbou na Izrael, a to v reakcii na zabitie najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. To následne vyvolalo rozsiahle izraelské letecké údery a pozemnú inváziu.
Krajiny po približne troch mesiacoch uzavreli rámcovú dohodu, ktorej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“. Dohoda predpokladá stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, jej nahradenie libanonskými ozbrojenými silami a odzbrojenie proiránskeho Hizballáhu.
Hoci násilie od uzavretia rámcovej dohody, ako aj od memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ustúpilo, Libanon naďalej hlási sporadické izraelské útoky a ostreľovanie juhu krajiny.