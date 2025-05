Simion napadne výsledok rumunských prezidentských volieb na súde

Bukurešť 20. mája (TASR) - Neúspešný kandidát na rumunského prezidenta George Simion v utorok oznámil, že výsledok druhého kola víkendových volieb napadne na súde pre podozrenia z ovplyvňovania voličov zo zahraničia. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP, televízie Sky News a magazínu Politico.



„Oficiálne žiadam ústavný súd, aby anuloval rumunské prezidentské voľby,“ napísal Simion na sociálnej sieti X s odvolaním sa na „vonkajšie zásahy štátnych i neštátnych subjektov“. V príspevku využil emotikony vlajok Francúzska a Moldavska.



„Voľby napadneme na ústavnom súde z rovnakých dôvodov, pre ktoré zrušili voľby v decembri,“ uviedol Simion a vo vyhlásení bez poskytnutia dôkazov obvinil Moldavsko z vynaloženia 100 miliónov eur na nákup hlasov. Podľa Simiona vo voľbách hlasovali aj mŕtvi ľudia.



Líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) obvinil zo zasahovania do volieb aj francúzsku vládu, ktorá podľa neho požiadala sociálnu sieť Telegram cenzurovať konzervatívne hlasy. Jej zakladateľa Pavla Durova požiadal vypovedať pred súdom ešte pred potvrdením platnosti volieb. Simion tvrdí, že má nízke očakávania od súdu a vyzval preto Rumunov, aby tiež podávali sťažnosti.



V druhom kole prezidentských volieb zvíťazil proeurópsky primátor Bukurešti Nicušor Dan so ziskom 53,6 percenta hlasov.



V prvom kole opakovaných volieb jasne zvíťazil Simion so 40,96 percentami hlasov. Druhý Dan získal 20,99 percent. Pravicový Simion bol favoritom aj v druhom kole a krátko po uzavretí volebných miestností sa sám vyhlásil za víťaza. Neskôr však priznal porážku.



Opakované prezidentské voľby sa konali pre rozhodnutie ústavného súdu zo 6. decembra, ktorý anuloval výsledky prvého kola z 24. novembra 2024 pre informácie tajných služieb o nelegálnom zasahovaní Ruska do volebnej kampane. Prekvapivo ho vyhral dovtedy málo známy radikál Calin Georgescu, ktorého z volieb neskôr vylúčili.